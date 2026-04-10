Λαμπρατζιές και φέτος στην επαρχία Πάφου, ελεγχόμενες και υπό όρους

Το άναμμα της λαμπρατζιάς αποτελεί ένα από τα πιο χαρακτηριστικά πασχαλινά έθιμα, βαθιά ριζωμένο στην παράδοση και την πολιτιστική ταυτότητα της τοπικής κοινωνίας της Πάφου. Πρόκειται για μια πρακτική που μεταφέρεται από γενιά σε γενιά, συμβολίζοντας τη νίκη του φωτός απέναντι στο σκοτάδι και συνοδεύοντας την κορύφωση των εορτασμών της Ανάστασης.

Στην επαρχία Πάφου, Δήμοι προσπαθούν να συγκεράσουν τη διατήρηση του εθίμου με την ασφάλεια των κατοίκων, θέτοντας όρους και προϋποθέσεις, κινητοποιώντας συνεργεία και ελέγχοντας την τήρηση των όρων.

Το μήνυμα ότι λαμβάνονται αυστηρά μέτρα για τις λαμπρατζιές στον Δήμο Πάφου και επιτρέπονται μόνο υπό προϋποθέσεις, έστειλε ο Προϊστάμενος του Τμήματος Δημόσιας Υγείας και Καθαριότητας του Δήμου, Δρ. Χρίστος Χρίστου.

Όπως ανέφερε , στο πλαίσιο σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε με την Αστυνομία και την Πυροσβεστική Υπηρεσία, λήφθηκαν συγκεκριμένες αποφάσεις αναφορικά με το έθιμο της λαμπρατζιάς κατά τη διάρκεια των εορτών του Πάσχα. Όπως ανέφερε, δεν θα επιτραπεί σε καμία εκκλησία να ανάψει λαμπρατζιά το βράδυ του Μεγάλου Σαββάτου, εκτός εάν προηγουμένως η εκκλησιαστική επιτροπή υποβάλει σχετικό αίτημα προς τον Δήμο και λάβει την απαραίτητη έγκριση, η οποία θα συνοδεύεται από αυστηρές προϋποθέσεις.

Ο Δήμος Πάφου, στο πλαίσιο της πρόληψης και της διασφάλισης της δημόσιας ασφάλειας, έχει ήδη συστήσει συνεργεία, όπως είπε, τα οποία θα εργάζονται μέχρι και το μεσημέρι του Μεγάλου Σαββάτου, με στόχο την απομάκρυνση υλικών και την αποτροπή ανεξέλεγκτων καταστάσεων.

Σύμφωνα με τον κ. Χρίστου, μέχρι στιγμής μόνο μία εκκλησία έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον για τη διοργάνωση λαμπρατζιάς, ζητώντας μάλιστα πολύ περιορισμένη ποσότητα ξύλων. Ο Δήμος βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία και διαβούλευση με τη συγκεκριμένη εκκλησιαστική επιτροπή, ώστε, εφόσον δοθεί άδεια, να καθοριστούν αυστηρά οι όροι.

Οι όροι αυτοί περιλαμβάνουν τη χρήση μικρής ποσότητας ξύλων και την επιλογή συγκεκριμένου, κατάλληλου χώρου, με στόχο να αποφευχθεί οποιαδήποτε όχληση ή κίνδυνος κατά τη διάρκεια της Θείας Λειτουργίας, αλλά και να διασφαλιστεί η προστασία των πολιτών και της περιουσίας τους. Ο Δήμος υπογραμμίζει τέλος ότι πρωταρχικός στόχος είναι η τήρηση της τάξης, η ασφάλεια του κοινού και ο σεβασμός των θρησκευτικών εκδηλώσεων, χωρίς να τίθεται σε κίνδυνο η δημόσια υγεία και ασφάλεια.

Ο Δήμαρχος Ακάμα Μαρίνος Λάμπρου από πλευράς του ανέφερε πως κάθε χρόνο το άναμμα της λαμπρατζιάς αποτελεί έθιμο και φέτος θα διατηρηθεί. Ωστόσο, σημείωσε ότι από την Τοπική Αρχή λαμβάνονται μέτρα καθ’ όλη τη διάρκεια της Μεγάλης Εβδομάδας, τόσο στο δημοτικό διαμέρισμα της Πέγειας όσο και στο δημοτικό διαμέρισμα της Κισσόνεργας, όπου παρατηρείται αυξημένη παρουσία νεαρών.

Σύμφωνα με τον ίδιο, έχουν τοποθετηθεί φύλακες, ενώ κυρίως το βράδυ του Μεγάλου Σαββάτου, όταν ανάβουν οι λαμπρατζιές, θα υπάρχει αυξημένη παρουσία προσωπικού για την προφύλαξη στον πλατειακό χώρο και γύρω από αυτόν.

Παράλληλα, σύστησε στους νεαρούς να είναι προσεκτικοί, ώστε να μην υπάρξουν οποιοιδήποτε τραυματισμοί αυτές τις Άγιες Ημέρες, εκφράζοντας τις ευχές του προς όλους για Καλή Ανάσταση. Ερωτηθείς σχετικά, ανέφερε πως η αναστάσιμη ακολουθία θα ψαλεί στην Πέγεια, στην Κισσόνεργα, στον Κάθηκα, στην Ίνεια και στις Πάνω Αρόδες. Στις Πάνω Αρόδες, ωστόσο, η αναστάσιμη ακολουθία πιθανόν να ψαλεί σε διαφορετική ώρα.

Από την πλευρά του, ο Δήμαρχος Ιεροκηπίας Νίκος Παλιός υπογράμμισε ότι η Τοπική Αρχή ενεργεί με γνώμονα την ασφάλεια των πολιτών, λαμβάνοντας σοβαρά υπόψη τις κατευθυντήριες οδηγίες της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. Όπως ανέφερε , βασική επιδίωξη του Δήμου είναι η διατήρηση του πατροπαράδοτου εθίμου των λαμπρατζιών, χωρίς όμως να τίθεται σε κίνδυνο η δημόσια ασφάλεια ή να δημιουργούνται προβλήματα στην κοινότητα. Στο πλαίσιο αυτό, εξήγησε ότι φέτος θα ανάψουν συνολικά πέντε λαμπρατζιές σε διάφορα σημεία του Δήμου, με τρόπο οργανωμένο και ελεγχόμενο. Παράλληλα, σημείωσε ότι θα ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα, όπως η επιτήρηση και η φύλαξη των χώρων, ώστε να αποφευχθούν ανεπιθύμητα περιστατικά και να διασφαλιστεί η ομαλή διεξαγωγή των εκδηλώσεων.

Κλείνοντας, ο Δήμαρχος απηύθυνε έκκληση προς όλους τους δημότες, και ιδιαίτερα προς τους νέους, να επιδείξουν υπευθυνότητα και σεβασμό. Τόνισε την ανάγκη να αποφευχθούν ακρότητες και επικίνδυνες συμπεριφορές, καλώντας τους να συμμορφώνονται με τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών και των διοργανωτών, ώστε το έθιμο να γιορταστεί με ασφάλεια, τάξη και θετικό πνεύμα για όλους. Στο μεταξύ, συνεχίζονται εντατικοποιημένες περιπολίες και έλεγχοι στην επαρχία Πάφου, με στόχο την πρόληψη της χρήσης κροτίδων, του ανεξέλεγκτου ανάμματος λαμπρατζιών και φαινομένων νεανικής παραβατικότητας.

Η Αστυνομία διατηρεί αυξημένη παρουσία και εφαρμόζει στοχευμένες δράσεις σε όλες τις επαρχίες, επιδιώκοντας την πρόληψη επικίνδυνων συμπεριφορών και την ενίσχυση της ασφάλειας των πολιτών.

Ταυτόχρονα, καλείται το κοινό να επιδεικνύει υπευθυνότητα και να συνεργάζεται με τις αρμόδιες Αρχές, ώστε το παραδοσιακό αυτό έθιμο να συνεχίσει να αποτελεί μια ασφαλή και ενωτική εμπειρία για όλους.