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Τραγωδία σε εκδρομή μοτοσικλετιστών: Χειροπέδες στον 58χρονο που παρέσυρε τον Χρίστο Σιάηλο – Συγκλονίζουν οι συνθήκες του θανατηφόρου δυστυχήματος

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Ο 61χρονος προσπάθησε να αποφύγει σκύλο στον αυτοκινητόδρομο και παρασύρθηκε από μοτοσικλέτα και παρασύρθηκε από άλλο μοτοσικλετιστή

Στη σύλληψη 58χρονου οδηγού μοτοσικλέτας προχώρησε η Αστυνομία μετά το τροχαίο δυστύχημα που συνέβη σήμερα γύρω στις 8:30 π.μ. στον αυτοκινητόδρομο με κατεύθυνση από την Κοφίνου προς τη Σκαρίνου, κατά το οποίο έχασε τη ζωή του 61χρονος οδηγός μοτοσικλέτας τύπου chopper.

Στα πλαίσια της έρευνας που πραγματοποιεί η Αστυνομία για τις συνθήκες του θανατηφόρου δυστυχήματος εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης εναντίον του 58χρονου που φέρεται να χτύπησε και παρέσυρε τον άτυχο 61χρονο Χρίστο Σιαήλο από το Γέρι.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, οι δύο άνδρες, μαζί με ομάδα οργανωμένων μοτοσικλετιστών, ενεπλάκησαν σε ατύχημα στον αυτοκινητόδρομο με κατεύθυνση από την Κοφίνου προς τη Σκαρίνου. 

Κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, ο προτελευταίος μοτοσικλετιστής της ομάδας, στην προσπάθειά του να αποφύγει σκύλο που είχε προηγουμένως χτυπηθεί από διερχόμενο όχημα, έχασε τον έλεγχο της μοτοσικλέτας τύπου chopper που οδηγούσε και κατέπεσε στο οδόστρωμα. Ο τελευταίος μοτοσικλετιστής της ομάδας φέρεται να μην αντιλήφθηκε έγκαιρα τον 61χρονο στο οδόστρωμα, με αποτέλεσμα να τον παρασύρει.

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