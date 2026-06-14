Στο χείλος του γκρεμού η συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν: Οργή Τραμπ για τους ισραηλινούς βομβαρδισμούς στη Βηρυτό

Ισραηλινοί βομβαρδισμοί στα νότια προάστια της Βηρυτού, προπύργιο της Χεζμπολάχ, απειλούν να τορπιλίσουν την επικείμενη συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Οι επιθέσεις στην περιοχή Νταχίγια της λιβανικής πρωτεύουσας άφησαν πίσω τους τρεις νεκρούς, σύμφωνα με τις υγειονομικές αρχές του Λιβάνου, προκαλώντας την έντονη αντίδραση της Ουάσινγκτον.

Παρέμβαση Τραμπ: «Ας μην τα τινάξουμε όλα στον αέρα!»

Αντιδρώντας άμεσα στη νέα αυτή κλιμάκωση, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ πήρε σαφείς αποστάσεις από τις ενέργειες του Τελ Αβίβ, τονίζοντας ότι οι βομβαρδισμοί αυτοί «δεν έπρεπε να είχαν συμβεί» και ζητώντας την άμεση παύση των επιχειρήσεων.

«Η επίθεση στη Βηρυτό δεν έπρεπε να είχε συμβεί, ειδικά αυτή τη συγκεκριμένη ημέρα που είμαστε τόσο κοντά σε μια ειρηνευτική συμφωνία με το Ιράν. Είμαστε πολύ κοντά σε μια συμφωνία που θα φέρει ειρήνη στην περιοχή, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου, και όλα τα μέρη θα πρέπει να επιδείξουν αυτοσυγκράτηση. Δεν πρέπει να υπάρξουν άλλες ισραηλινές επιθέσεις πουθενά στον Λίβανο, αλλά ούτε και επιθέσεις από κανένα άλλο μέρος, συμπεριλαμβανομένης της Χεζμπολάχ, εναντίον του Ισραήλ... Ας μην τα τινάξουμε όλα στον αέρα!», έγραψε ο Τραμπ στο Truth Social.

Ανταλλαγή πυρών και πολεμικός συναγερμός στο Ισραήλ

Από την πλευρά του, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου ξεκαθάρισε ότι τα πλήγματα στην Νταχίγια δόθηκαν ως απάντηση σε εκτόξευση βλημάτων της Χεζμπολάχ κατά του ισραηλινού εδάφους, υπογραμμίζοντας ότι «το Ισραήλ δεν θα ανεχθεί καμία επίθεση στο έδαφός του». Η Χεζμπολάχ ανέλαβε την ευθύνη για επιθέσεις εναντίον Ισραηλινών στρατιωτών στο νότιο Λίβανο, χωρίς ωστόσο να αναφερθεί σε πλήγματα εντός του βόρειου Ισραήλ.

Αμέσως μετά την επιδρομή στη Βηρυτό, οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις τέθηκαν σε κατάσταση ανώτατου συναγερμού, προετοιμαζόμενες για άμεσα αντίποινα:

Ο αρχηγός του γενικού επιτελείου, αντιστράτηγος Εγιάλ Ζαμίρ, πραγματοποιεί συνεχείς αξιολογήσεις της κατάστασης με τους αρμόδιους διοικητές.

Ο στρατός ανακοίνωσε επίσημα ότι οχυρώνεται και προετοιμάζεται για μια πιθανή επίθεση εναντίον της ισραηλινής επικράτειας μέσα στις επόμενες ώρες.

Την ίδια ώρα, το κρατικό πρακτορείο του Λιβάνου ANI μετέδωσε μπαράζ ισραηλινών επιθέσεων σε περισσότερες από 20 πόλεις (συμπεριλαμβανομένης της Ναμπατίγιε), έπειτα από εντολές εκκένωσης για περίπου 30 οικισμούς.

Σε τεντωμένο σχοινί οι συνομιλίες – Σκληρή στάση από την Τεχεράνη

Η νέα αυτή ανάφλεξη απειλεί να τινάξει στον αέρα το χρονοδιάγραμμα των διπλωματικών επαφών. Μόλις την προηγούμενη ημέρα, ο Αμερικανός πρόεδρος είχε δηλώσει πως οι ΗΠΑ θα υπέγραφαν τη συμφωνία με το Ιράν ανήμερα των γενεθλίων του για να λήξει ο πόλεμος, ωστόσο η Τεχεράνη κρατά κλειστά τα χαρτιά της και δεν επιβεβαίωσε ποτέ τη σημερινή υπογραφή, καθώς υπάρχουν ακόμη τεχνικές αποκλίσεις.

Η ιρανική ηγεσία εμφανίζεται πλέον εξαιρετικά ενοχλημένη. Ο κυριότερος διαπραγματευτής της Τεχεράνης και πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου, Μοχαμάντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ, προειδοποίησε ότι «αυτά τα εγκλήματα δεν θα μείνουν ατιμώρητα», ενώ κατηγόρησε ευθέως την Ουάσινγκτον ότι δεν τήρησε τις δεσμεύσεις της, θέτοντας σε κίνδυνο τις συνομιλίες. Το Ιράν ξεκαθαρίζει σε όλους τους τόνους πως απαράβατος όρος για οποιαδήποτε υπογραφή είναι η πλήρης κατάπαυση του πυρός σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου και του Λιβάνου.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ