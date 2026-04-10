Η παρασκευή της φλαούνας τη Μεγάλη Παρασκευή στην Επαρχία Πάφου

Η παρασκευή της φλαούνας αποτελεί ένα από τα πιο χαρακτηριστικά και ζωντανά έθιμα της Μεγάλης Παρασκευής στην επαρχία της Πάφου. Από νωρίς το πρωί, οι νοικοκυρές ξεκινούν με μεράκι και αφοσίωση την προετοιμασία, συνεχίζοντας μια διαδικασία που έχει περάσει από γενιά σε γενιά, διατηρώντας αναλλοίωτη τη γεύση και το άρωμα της κυπριακής παράδοσης.

Γυναίκες της Έμπας της επαρχίας Πάφου που ετοιμάζονταν να επιδοθούν στο ζύμωμα και φούρνισμα, αναφέρουν πως όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος συνεχίζουν την παράδοση και φτιάχνουν τις φλαούνες τους. Η φλαούνα, με το πλούσιο μείγμα τυριών, αυγών, αρωματικών και μυρωδικών, δεν είναι απλώς ένα πασχαλινό έδεσμα, αναφέρουν αλλά είναι σύμβολο οικογενειακής συνοχής και πολιτιστικής ταυτότητας.

Τη Μεγάλη Παρασκευή, ημέρα κατανυκτική αλλά και δημιουργική, πολλές νοικοκυρές της κοινότητας Κελοκεδάρων της Επαρχίας Πάφου Πάφου αφιερώνουν τον χρόνο τους στο ζύμωμα και το γέμισμα των φλαούνων, γεμίζοντας τα σπίτια με ευωδιές που προαναγγέλλουν την Ανάσταση. Ιδιαίτερη σημασία έχει ο τρόπος ψησίματος.

Πολλές επιλέγουν τον παραδοσιακό πετρόκτιστο φούρνο, ο οποίος προσδίδει στη φλαούνα μοναδική γεύση και τραγανότητα, θυμίζοντας εποχές όπου όλη η γειτονιά συγκεντρωνόταν γύρω από έναν κοινό φούρνο. Άλλες, πάλι, προτιμούν να μεταφέρουν τις φλαούνες στον φούρναρη της γειτονιάς, εμπιστευόμενες την εμπειρία του για ένα πιο ομοιόμορφο και επαγγελματικό ψήσιμο. Ανεξάρτητα από την επιλογή, η διαδικασία παραμένει μια συλλογική εμπειρία, γεμάτη συνεργασία, κουβέντα και αναμνήσεις, ανέφεραν .

Το Πάσχα στα Κελοκέδαρα της Πάφου είναι η μεγαλύτερη γιορτή του χωριού και όλοι συμμετέχουν στις προετοιμασίες ανέφερε η Άντρη Επιφανείου του Συνδέσμου Αποδήμων Κελοκεδάρων. Από τη Μεγάλη Εβδομάδα οι γυναίκες ασπρίζουν τα σπίτια, καθαρίζουν τις αυλές και ετοιμάζουν τους φούρνους για τις φλαούνες και τα πασχαλινά ψωμιά. Τα παιδιά μαζεύουν λουλούδια από τους αγρούς για τον στολισμό του Επιταφίου και περιμένουν με ανυπομονησία να βάψουν τα κόκκινα αυγά. Τη Μεγάλη Παρασκευή, είπε, από τα παλαιά χρόνια «εζυμώνανε τις φλαούνες τζιαι εμοσχομύριζεν ο τόπος μαχλέπι τζιαι μαστίχα.

Τη Μεγάλη Παρασκευή ούλλο το χωρκό επήαιννε στην εκκλησία για τον Επιτάφιο τζιαι το βράδυ εκάμναν την περιφορά με τα κεράθκια αναμμένα τζιαι με πολλή κατάνυξη. Ήταν μια μέρα λυπητερή αλλά τζιαι γεμάτη πίστη». Η κ. Επιφανείου ανέφερε πως στα Κελοκέδαρα στη κοινότητα της Επαρχίας Πάφου που κάποτε ήταν κεφαλοχώρι, το Μεγάλο Σάββατο το βράδυ μαζεύονται όλοι στην εκκλησία για την Ανάσταση και ανάβουν τις λαμπρατζιές.

Την Κυριακή του Πάσχα ψήνουν το αρνί στον φούρνο ή στη σούβλα και στρώνουν μεγάλα τραπέζια στις αυλές με φλαούνες, αυγά και κρασί. Συγγενείς και φίλοι μαζεύονται μαζί, τρώνε και τραγουδούνε και γιορτάζουν την Ανάσταση με χαρά και αγάπη, κρατώντας τα παλιά έθιμα του χωριού. Αυτά τα έθιμα συνεχίζονται μέχρι σήμερα, ανέφερε .