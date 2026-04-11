Πρώτη Ανάσταση την Μονή του Αγίου Νεοφύτου Πίστη και Ευλάβεια

Το πρωί του Μεγάλου Σαββάτου, στην Ιερά Σταυροπηγιακή Μονή Αγίου Νεοφύτου, τελέστηκε η Ακολουθία της Πρώτης Ανάστασης μέσα σε μια ατμόσφαιρα βαθιάς συγκίνησης και κατάνυξης.

Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας, ο ιερέας σκόρπισε τις «δάφνες » φύλλα και βάγια ,σε όλο τον ναό, συμβολίζοντας τη νίκη της ζωής απέναντι στον θάνατο και το χαρμόσυνο μήνυμα της Ανάστασης.Τη στιγμή που ρίχνονται οι «δάφνες», γίνεται έντονος θόρυβος (χτυπούν τα στασίδια), για να αποδοθεί συμβολικά ο «σεισμός» της Ανάστασης και η ανατροπή του θανάτου.

Οι ήχοι από τα στασίδια και οι καμπάνες που χτυπούσαν δυνατά γέμισαν τον χώρο με ζωντάνια και ελπίδα.

Την ίδια ώρα, το όμορφο φυσικό περιβάλλον που περιβάλλει την Μονή, με την ηρεμία και την άγρια ομορφιά του τοπίου, ενίσχυσε ακόμη περισσότερο το πνεύμα της γαλήνης και προσευχής, κάνοντας την στιγμή ακόμη πιο ξεχωριστή.

Πλήθος πιστών κατέκλυσε τη Μονή, συμμετέχοντας με πίστη και ευλάβεια σε αυτή τη μοναδική στιγμή της Ορθοδοξίας, κρατώντας ζωντανή την παράδοση και το βαθύ νόημα των ημερών.