6ο Φεστιβάλ Πασχαλινών Παραδοσιακών Παιχνιδιών στην Πάφο: Μια ζωντανή γιορτή παράδοσης και συμμετοχής

Ο Λαογραφικός Όμιλος «ΚΤΗΜΑ» Πάφος διοργάνωσε την Τρίτη το 6ο Φεστιβάλ Πασχαλινών Παραδοσιακών Παιχνιδιών στην Πλατεία Δημαρχείου Πάφου, προσφέροντας στο κοινό μια μοναδική ευκαιρία να έρθει σε επαφή με την πλούσια κυπριακή παράδοση.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, το φεστιβάλ αποτέλεσε μια αυθεντική γιορτή πολιτισμού, όπου μικροί και μεγάλοι συμμετείχαν ενεργά σε δραστηριότητες που αναβιώνουν πασχαλινά παιχνίδια του τόπου μας.

Μέσα από το πρόγραμμα, οι παρευρισκόμενοι είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν έθιμα και παραδόσεις που μεταφέρονται από γενιά σε γενιά, διατηρώντας ζωντανή την πολιτιστική μας ταυτότητα.

Ξεχωριστή νότα στην εκδήλωση έδωσαν οι παραδοσιακοί χοροί που παρουσίασε το παιδικό τμήμα του Ομίλου, εντυπωσιάζοντας το κοινό με το ταλέντο και τον ενθουσιασμό των μικρών χορευτών. Παράλληλα, οι συμμετοχικές δραστηριότητες ενίσχυσαν την αλληλεπίδραση του κόσμου, δημιουργώντας ένα ευχάριστο και γιορτινό κλίμα.

Ο Δήμος Πάφου στηρίζει ενεργά τέτοιου είδους πρωτοβουλίες, στο πλαίσιο της πολιτικής του για διατήρηση και ανάδειξη της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς, καθώς και για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών σε πολιτιστικές δράσεις που ενώνουν την τοπική κοινωνία.

Η εκδήλωση τελούσε υπό την αιγίδα του Δήμου Πάφου και υποστηρίχθηκε από την Κυπριακή Εθνική Επιτροπή UNESCO, γεγονός που αναδεικνύει τη σημασία της για την προώθηση και διαφύλαξη της παράδοσης.

Η είσοδος ήταν ελεύθερη, δίνοντας τη δυνατότητα σε όλους να συμμετάσχουν σε αυτή τη ζεστή και αυθεντική πασχαλινή γιορτή, καταλήγει η ανακοίνωση.