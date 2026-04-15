Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κοινωνία

Εννέα στους δέκα Τ/κ θεωρούν ότι τα πράγματα πηγαίνουν προς λάθος κατεύθυνση στα κατεχόμενα, σύμφωνα με δημοσκόπηση

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Σύμφωνα με την διαδικτυακή ενημερωτική ιστοσελίδα «Özgür Gazete Kıbrıs», το τ/κ κέντρο μελετών μετανάστευσης, ταυτότητας και δικαιωμάτων (CMIRS) δημοσίευσε το πρώτο μέρος της έρευνάς του για την περίοδο Μαρτίου 2026, που πραγματοποιήθηκε με προσωπικές συνεντεύξεις σε 500 συμμετέχοντες.

Το 90,4% των Τουρκοκυπρίων πιστεύει ότι τα πράγματα στα κατεχόμενα πηγαίνουν προς λάθος κατεύθυνση, ενώ η διαφθορά και η προβληματική πολιτική ηγεσία αναδεικνύονται ως κορυφαία προβλήματα, σύμφωνα με νέα δημοσκόπηση.

Η διευθύντρια του CMIRS Μινέ Γιουτζέλ επισήμανε ότι η δυσαρέσκεια παραμένει σε υψηλά επίπεδα από το 2017, με αποκορύφωμα το 97% το 2022, ενώ το 2026 επέστρεψε στο 90%. Σύμφωνα με τα ευρήματα, τα σημαντικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζει η τ/κ κοινότητα κατατάσσονται ως εξής: οικονομικά προβλήματα, το Κυπριακό, η διαφθορά, η ανεπαρκής πολιτική ηγεσία, το σύστημα υγείας, ο πληθωρισμός και τα προβλήματα υποδομών, ιδίως στην ηλεκτροδότηση.

Ως προς τις οικονομικές προοπτικές, το 63,33% των ερωτηθέντων εκτιμά ότι η προσωπική τους οικονομική κατάσταση θα επιδεινωθεί εντός διετίας, ενώ μόλις το 8,01% αναμένει βελτίωση. Για την οικονομία συνολικά, το 69,94% προβλέπει επιδείνωση και μόλις το 4,61% βελτίωση.

Επίσης, το 53,6% των ερωτηθέντων δηλώνει αδυναμία κάλυψης βασικών οικογενειακών αναγκών, το 72,8% εκφράζει ανησυχία για την αποπληρωμή δόσεων, ενώ το 74,2% αδυνατεί να ανταποκριθεί στις ιατρικές δαπάνες.

Ο δείκτης ευτυχίας για τον Μάρτιο του 2026 ανήλθε στο 5,95 στα 10, ενώ ο δείκτης κοινωνικής εμπιστοσύνης διαμορφώθηκε στο ιδιαίτερα χαμηλό 3,49, γεγονός που, κατά την κ. Γιουτζέλ, εγείρει σοβαρές ανησυχίες για την κατάσταση της δημοκρατίας και της κοινωνίας. Ο δείκτης βιωσιμότητας διαμορφώθηκε στο 6,02 στα 10.

ΚΥΠΕ

Tags

ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΑ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

