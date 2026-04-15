Το Ιράν θα εκτελέσει για πρώτη φορά γυναίκα που συμμετείχε στις διαδηλώσεις κατά του καθεστώτος

Το Ιράν ετοιμάζεται να εκτελέσει για πρώτη φορά γυναίκα που κατηγορήθηκε για συμμετοχή στις διαδηλώσεις κατά του καθεστώτος τον περασμένο Ιανουάριο, όπως καταγγέλλουν ανθρωπιστικές οργανώσεις.

Πρόκειται για την Μπίτα Χεμάτι, η οποία καταδικάστηκε σε θάνατο την Τρίτη μαζί με τον σύζυγό της Μοχαμάντρεζα Ματζίντι-Ασλ. Μαζί τους καταδικάστηκαν στην εσχάτη των ποινών και οι Μπεχρούζ Ζαμανινετζάντ και Κουρός Ζαμανινετζάντ, οι οποίοι ζούσαν στο ίδιο κτίριο στην Τεχεράνη με το ζευγάρι.

Σύμφωνα με τις ίδιες ανακοινώσεις οι τέσσερις είχαν κατηγορηθεί ότι έριξαν τσιμεντόλιθους στις δυνάμεις ασφαλείας από ένα κτήριο στην Τεχεράνη.

Οι ιρανικές αρχές έχουν ήδη εκτελέσει δια απαγχονισμού επτά άτομα σε σχέση με τις διαδηλώσεις, οι οποίες καταπνίγηκαν ανελέητα αφήνοντας πίσω τους χιλιάδες νεκρούς και δεκάδες χιλιάδες συλλήψεις.

Η οργάνωση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Ιράν (IHR) με έδρα τη Νορβηγία και η οργάνωση «Μαζί κατά της Θανατικής Ποινής» (ECPM) με έδρα το Παρίσι δήλωσαν τη Δευτέρα στην κοινή ετήσια έκθεσή τους για τη θανατική ποινή στο Ιράν ότι τουλάχιστον 1.639 άνθρωποι έχουν εκτελεστεί το 2025, συμπεριλαμβανομένων 48 γυναικών.

Από αυτές, 21 γυναίκες εκτελέστηκαν για τη δολοφονία των συζύγων ή των αρραβωνιαστικών τους, ανέφερε η έκθεση. Ομάδες υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων έχουν δηλώσει ότι οι γυναίκες που εκτελούνται για τη δολοφονία συζύγων ή συγγενών τους συχνά βρίσκονταν σε κακοποιητικές σχέσεις.

Κατά την ίδια έκθεση, ο αριθμός των εκτελέσεων είναι αυξημένος κατά 68% σε σχέση με τους 975 ανθρώπους που θανατώθηκαν από τις ιρανικές αρχές το 2024.

