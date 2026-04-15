Ξεκαθαρίζει τη θέση του το Σωματείο Νεολαίας Μανδριών για τη διαχείριση των οικονομικών των εκδηλώσεών του

Σε δημόσια τοποθέτηση προχώρησε το Σωματείο Νεολαίας Μανδριών, απαντώντας σε πρόσφατες αναφορές και σχόλια που αφορούν τη διαχείριση των οικονομικών των εκδηλώσεών του. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Σωματείου Νεολαίας Μανδριών, οι ισχυρισμοί που διατυπώνονται το τελευταίο διάστημα δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.

Το Σωματείο τονίζει ότι όλες οι δραστηριότητές του πραγματοποιούνται με υπευθυνότητα και πλήρη λογοδοσία, υπογραμμίζοντας πως οποιαδήποτε διαφορετική παρουσίαση των γεγονότων είναι παραπλανητική και αδικεί την προσπάθεια των μελών και των εθελοντών.

Παράλληλα, ξεκαθαρίζεται ότι δεν θα γίνει ανεκτή η διασπορά ανακριβειών που πλήττουν την εικόνα και το έργο του Κέντρου.

Το Σωματείο καλεί όσους έχουν απορίες ή επιθυμούν διευκρινίσεις να απευθύνονται απευθείας σε αυτό, αντί να προβαίνουν σε δημόσιες τοποθετήσεις χωρίς τεκμηρίωση.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και προς όσους εκφράζουν κριτική, με το Σωματείο να σημειώνει ότι η πόρτα του Κέντρου παραμένει ανοιχτή για όποιον επιθυμεί να αναλάβει ενεργό ρόλο στη διοργάνωση εκδηλώσεων, καθώς και την ευθύνη διαχείρισης των αντίστοιχων εξόδων και εσόδων.

Το Σωματείο Νεολαίας Μανδριών καταλήγει ότι θα συνεχίσει απρόσκοπτα το έργο του, με σοβαρότητα και σεβασμό προς όλους.