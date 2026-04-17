Η Δημοκρατία σε κίνδυνο

Σε προηγούμενο άρθρο εξετάσαμε τη συγκέντρωση εξουσίας και τη διάβρωση της δημοκρατίας στην Κύπρο με την ευρεία έννοια. Το παρόν άρθρο προχωρά αυτή τη συζήτηση, εστιάζοντας στον Δείκτη Δημοκρατίας του 2025 του Economist, και στην απογοητευτική του αξιολόγηση για την πολιτική και θεσμική κατάσταση της Κύπρου. Το νησί παραμένει μια φιλελεύθερη δημοκρατία από τη μία, αλλά κατατάσσεται ως «ελλειμματική δημοκρατία». Αυτή η ταξινόμηση υπογραμμίζει ένα διευρυνόμενο χάσμα μεταξύ των εκλογικών διαδικασιών και νομικών δικαιωμάτων από τη μία, και της δημοκρατικής λειτουργίας από την άλλη. Αυτό αφορά την αποτελεσματικότητα, τη διαφάνεια και την εμπιστοσύνη των πολιτών που είναι απαραίτητες για την αποτελεσματική διακυβέρνηση. Η Κύπρος βρίσκεται σε αδιέξοδο: το κομματικό της σύστημα έχει καρτελοποιηθεί και η δημοκρατική της ταυτότητα πλήττεται από εσωτερικές συγκρούσεις, διαβρώνοντας περαιτέρω τις δημοκρατικές νόρμες. Η ανανέωση είναι απαραίτητη, ίσως από νέα κόμματα στη Βουλή, αλλά δεν είναι εγγυημένη.

Η ανατομία της ελλειμματικής δημοκρατίας: Σύμφωνα με το αναλυτικό σύστημα του Economist, μια ελλειμματική δημοκρατία σημαίνει ελεύθερες και δίκαιες εκλογές καθώς και σεβασμό στις πολιτικές ελευθερίες. Ωστόσο, η λειτουργία της κυβέρνησης είναι αδύναμη, η πολιτική κουλτούρα παραμένει στάσιμη και η πολιτική συμμετοχή είναι χαμηλή. Η Κύπρος βαθμολογείται με 7,38 στα 10 συνολικά, καταλαμβάνοντας την 40ή θέση παγκοσμίως, υποχωρώντας από την 37η θέση των προηγούμενων ετών. Η χώρα υπερέχει στην εκλογική διαδικασία (9,17) και στα ατομικά δικαιώματα (8,82), αλλά η βαθμολογία στην κατηγορία για τη λειτουργία της κυβέρνησης είναι μόλις 5,36. Στην ΕΕ, η Κύπρος κατατάσσεται 22η μεταξύ 27 χωρών στη συνολική αξιολόγηση, βρίσκεται όμως στη χαμηλότερη βαθμίδα, 27η, μαζί με τη Βουλγαρία, στην κατηγορία για τη λειτουργία της κυβέρνησης.

Το χάσμα της κυβερνητικής λειτουργίας: μια ευρωπαϊκή απόκλιση: Ο πυλώνας της κυβερνητικής λειτουργίας είναι θεμελιώδης σε μια δημοκρατία. Η εκλογή ενός ηγέτη είναι ένα πράγμα. Η ορθή διακυβέρνηση της χώρας είναι άλλο. Η λειτουργία της κυβέρνησης αναδεικνύει όσα συμβαίνουν μετά τις εκλογές, δηλαδή την εφαρμογή των πολιτικών, τη διαφάνεια και τη λογοδοσία. Είτε η κυβέρνηση λειτουργεί χωρίς διαφθορά, είτε γίνεται μέρος της. Μια πλήρης δημοκρατία απαιτεί αποτελεσματική και ανεξάρτητη δημόσια διοίκηση, απαλλαγμένη από πολιτικές παρεμβάσεις.

Η βαθμολογία 5,36 της Κύπρου αποτελεί μια εξαίρεση στην Ευρώπη. Οι σκανδιναβικές χώρες, για παράδειγμα, έχουν την υψηλότερη βαθμολογία, πάνω από 9. Αυτό υποδηλώνει για την Κύπρο μια θεσμική αναποτελεσματικότητα που έχει τις ρίζες της στη μακρόχρονη έφεση του πολιτικού συστήματος για πολιτική υποταγή, έναντι της αποτελεσματικότητας και των δεξιοτήτων.

Η «Δεξιά» σύγκλιση: Μια δομική αποτυχία του πλουραλισμού: Μια καθοριστική αποτυχία του κυπριακού πολιτικού συστήματος είναι η συρρίκνωση του ιδεολογικού χάσματος μεταξύ των κομμάτων. Εκτός από την παραδοσιακή Αριστερά, τα υπόλοιπα, η Κεντροαριστερά, το Κέντρο και η Δεξιά έχουν συγχωνευθεί σε ένα ενιαίο μπλοκ, εξαλείφοντας τις πολιτικές αντιθέσεις. Αυτό το σύστημα, το οποίο μπορούμε να ονομάσουμε «κομματικό καρτέλ», ανταλλάσσει την ιδεολογία με την εκτελεστική εξουσία. Η σημερινή κυβέρνηση αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα: ηγείται από μια συντηρητική προσωπικότητα του ΔΗΣΥ που ανέβηκε στην εξουσία μέσω μιας συνεργασίας με το Κέντρο και την Κεντροαριστερά. Η συμμαχία έχει έκτοτε διευρυνθεί ώστε να περιλαμβάνει τόσο τον ΔΗΣΥ όσο και το ακροδεξιό ΕΛΑΜ, θολώνοντας περαιτέρω τις εκλογικές επιλογές.

Αυτή η «μεγάλη σύγκλιση» σηματοδοτεί στην ουσία ένα πολιτικό περιβάλλον απογυμνωμένο από τους παραδοσιακούς ελέγχους και ισορροπίες. Όταν κόμματα του κεντροδεξιού, του κεντροαριστερού ή ακόμη και του ακροδεξιού χώρου ενώνουν τις δυνάμεις τους, ή υποστηρίζουν την ίδια εκτελεστική εξουσία, η ζήτηση για διακριτές εναλλακτικές πολιτικές εξαφανίζεται. Το εκλογικό σώμα βρίσκεται αντιμέτωπο με μια επιφανειακή επιλογή μεταξύ πανομοιότυπων μορφών διακυβέρνησης που αλλάζουν μόνο οι κάτοχοι της εξουσίας. Το Economist επισημαίνει αυτές τις συνθήκες ως ενέχουσες υψηλό κίνδυνο για δημοκρατική παρακμή, αποξενώνοντας τους ψηφοφόρους, που θεωρούν την πολιτική κλειστό κύκλωμα.

Τα οικονομικά του πελατειακού συστήματος: τα λάφυρα της διαφθοράς: Αυτή η περιορισμένη πολιτική διαφοροποίηση τροφοδοτείται από δίκτυα πελατειακών σχέσεων - τα «λάφυρα της διαφθοράς». Η συμμετοχή καθοδηγείται από την πρόσβαση σε κρατικούς πόρους, όχι από την πολιτική προτεραιότητα. Αυτός ο πελατειακός μηχανισμός -το ρουσφέτι- επιτρέπει σε όλα τα κόμματα να διατηρούν την επιρροή τους, διορίζοντας τους πιστούς τους. Η χαμηλή βαθμολογία στην «Πολιτική Κουλτούρα» (6,88) αντικατοπτρίζει αδύναμους δημοκρατικούς κανόνες.

Δημιουργώντας ένα ευρύ «κυβερνητικό» μπλοκ με την Ακροδεξιά, η κυβέρνηση καταστρέφει τον κοινοβουλευτικό έλεγχο και παραβιάζει προηγούμενες νόρμες. Η «πολιτική λαφύρων» εξουσιάζει την κυβέρνηση. Η επιβίωση του κόμματος υπερισχύει της διαφάνειας και της αποτελεσματικότητας. Η εξασφάλιση της πλειοψηφίας επισκιάζει τις δημοκρατικές αξίες και εδραιώνει μια «κουλτούρα ατιμωρησίας». Η διανομή κρατικών έργων και συμβάσεων κυριαρχεί πλέον, μειώνοντας σταθερά τους δείκτες διαφάνειας της Κύπρου.

Τα προβλήματα της δικαστικής και της εκτελεστικής εξουσίας: Η πολιτική σύγκλιση επιτείνει τις αδυναμίες, ιδίως στο δικαστικό σώμα. Ακόμα και το 2026, η Κύπρος θα εξακολουθεί να διαθέτει ένα από τα πιο βραδέα δικαστικά συστήματα της ΕΕ, καθιστώντας το κράτος δικαίου θεωρητικό. Σε ένα σύστημα πελατειακών σχέσεων, η βραδύτητα της δικαιοσύνης λειτουργεί ως ασπίδα προστασίας εναντίον του ελέγχου, ευνοώντας τη θεσμική στασιμότητα και αναβάλλοντας επ’ αόριστον την αντιμετώπιση των προβλημάτων διαφθοράς.

Ο διπλός ρόλος του γενικού εισαγγελέα αποτελεί κρίσιμη αδυναμία όσον αφορά τη λογοδοσία της εκτελεστικής εξουσίας. Συνδυάζει συμβουλευτικές και διωκτικές εξουσίες. Σε αντίθεση με συστήματα που η διακοπή των διώξεων υπόκειται σε δικαστικό έλεγχο, η Κύπρος δεν διαθέτει τέτοιο μηχανισμό. Αυτό παρέχει στην εκτελεστική εξουσία νομική ασυλία. Τα αδιαφοροποίητα κομματικά μπλοκ διευκολύνουν τη διανομή των «λαφύρων» με ελάχιστο κίνδυνο ποινικής δίωξης. Αυτό διαφέρει από τις δημοκρατίες με ισχυρούς μηχανισμούς ελέγχου και ισορροπίας, και αποτελεί κύριο λόγο για τον οποίο η Κύπρος δεν μπορεί να γίνει πλήρης δημοκρατία, σύμφωνα με το Economist.

Η κρίση συμμετοχής και η έλλειψη νομιμοποίησης:Η πολιτική καρτελοποίηση έχει οδηγήσει σε μια κρίση συμμετοχής. Όταν τα κόμματα ενώνουν τις δυνάμεις τους με μοναδικό σκοπό την πρόσβαση σε κρατικούς πόρους, η απάθεια των ψηφοφόρων καθίσταται λογική εξέλιξη. Η μελέτη επισημαίνει ένα αυξανόμενο χάσμα μεταξύ των προσδοκιών του κοινού και των επιδόσεων της κυβέρνησης. Νέοι Κύπριοι με υψηλές επιδόσεις μεταναστεύουν, καθώς διαπιστώνουν ότι οι διασυνδέσεις ανταμείβονται περισσότερο από την αξία. Η πτώση της βαθμολογίας στην κατηγορία «πολιτικής κουλτούρας» αντανακλά μια κρίση νομιμότητας. Τα εμπόδια κατά του εξτρεμισμού είναι πιο αδύναμα, και η Κεντροδεξιά και η Κεντροαριστερά έχουν ανταλλάξει ρόλους. Αντί να περιορίζουν την Ακροδεξιά, την κανονικοποιούν για να διατηρήσουν την πελατεία τους. Η συμπερίληψη της Ακροδεξιάς στον κυβερνητικό συνασπισμό αποτελεί παράδειγμα αυτής της μετατόπισης.

Συμπέρασμα: η αναγκαιότητα ριζικής μεταρρύθμισης: Για να προχωρήσει από την «ελλειμματική δημοκρατία» στην «πλήρη δημοκρατία» η Κύπρος χρειάζεται διαρθρωτικές, και όχι εκλογικές, μεταρρυθμίσεις. Η έκθεση του Economist αναφέρει ότι η Κύπρος αποτελεί ουσιαστικά ένα «θέατρο δημοκρατίας». Οι εκλογές δεν είναι παρά ένα θέαμα, αποκομμένο από την πραγματική διακυβέρνηση. Το σπάσιμο αυτού του «γυάλινου ταβανιού» προϋποθέτει απόρριψη της πολιτικής των «λαφύρων» έναντι της διαφάνειας και της λογοδοσίας, χωρίς συμβιβασμούς.

Αυτό απαιτεί την ψηφιοποίηση των δικαστηρίων για την εξάλειψη της ανθρώπινης εμπλοκής στη διοίκηση, τον επίσημο διαχωρισμό των συγκρουόμενων εξουσιών του γενικού εισαγγελέα και μια αποφασιστική στροφή προς μια δημόσια διοίκηση βασισμένη στην αξιοκρατία. Κρίσιμα, η πολιτική τάξη πρέπει να εγκαταλείψει την καρτελοποιημένη ενότητά της -στην οποία οι ιδεολογικές διαφορές αγνοούνται για χάρη της εκτελεστικής εξουσίας- και να αποκαταστήσει την πραγματική αντιπολίτευση, κάτι που μπορεί να υποβοηθεί από την άνοδο νέων κομμάτων. Για να σταματήσει η κατάληψη του κράτους. Εάν αυτές οι αντιθέσεις δεν καθιερωθούν, η Κύπρος θα παραμείνει στην κατηγορία «ελλειμματική» -μια χώρα με το υλικό ενός σύγχρονου κράτους αλλά το λογισμικό μιας προηγούμενης εποχής- αντιμετωπίζοντας αυξανόμενη και ανεπανόρθωτη απομόνωση από τον δημοκρατικό πυρήνα της ΕΕ.

*Οικονομολόγου και υποψήφιου στις βουλευτικές εκλογές με το κόμμα Volt Κύπρου