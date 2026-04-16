Στον Βόλο για διεθνή διάκριση η υδατοσφαίριση του Ευαγόρα Παλληκαρίδη

Η ομάδα υδατοσφαίρισης του Ευαγόρα Παλληκαρίδη αναχώρησε την Πέμπτη για τον Βόλο, όπου θα συμμετάσχει στο διεθνές τουρνουά υδατοσφαίρισης Splash 2026, εκπροσωπώντας επάξια την Πάφο και την Κύπρο.

Η συμμετοχή στη διοργάνωση αποτελεί μια σημαντική ευκαιρία για τους νεαρούς αθλητές, καθώς τους δίνεται η δυνατότητα να αποκτήσουν πολύτιμες αγωνιστικές εμπειρίες, να δοκιμάσουν τις δυνάμεις τους απέναντι σε ομάδες υψηλού επιπέδου και να εξελιχθούν τόσο σε αθλητικό όσο και σε προσωπικό επίπεδο.

Την ίδια ώρα, η αποστολή αυτή φέρνει στην επιφάνεια ένα διαχρονικό πρόβλημα που αντιμετωπίζει η υδατοσφαίριση στην Πάφο.

Παρά το έντονο ενδιαφέρον της πολιτείας και του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού, καθώς και τις προσπάθειες που καταβάλλονται σε τοπικό επίπεδο, οι νεαροί αθλητές της ομάδας δεν έχουν τη δυνατότητα να εκπροσωπήσουν την πόλη τους στα επίσημα πρωταθλήματα της ΚΟΕΚ.

Η απουσία ενεργής ομάδας από την Πάφο στα εγχώρια πρωταθλήματα αναγκάζει τους αθλητές είτε να αναζητούν ευκαιρίες στο εξωτερικό είτε να αγωνίζονται σε ναυτικούς ομίλους άλλων πόλεων, προκειμένου να παραμείνουν ενεργοί στο άθλημα που αγαπούν.

Παρά τις δυσκολίες, οι αθλητές του Ευαγόρα συνεχίζουν με πάθος, πειθαρχία και αφοσίωση, κρατώντας ζωντανή την υδατοσφαίριση στην πόλη και τιμώντας την ιστορία του συλλόγου.

Η αποστολή συνοδεύεται από ευχές για καλή επιτυχία, υγεία και δυνατές εμφανίσεις στο τουρνουά.