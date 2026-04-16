Μουσική σύμπραξη υψηλού επιπέδου στο Μαρκίδειο Θέατρο Πάφου

ΚΙΚΗ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Τετάρτης 15 Απριλίου 2026 η δεύτερη συναυλία του Κύκλου Συναυλιών του Δήμου Πάφου, στο Μαρκίδειο Δημοτικό Θέατρο, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική της νέας πολιτιστικής πρωτοβουλίας της πόλης.

Στη σκηνή συναντήθηκαν η ανερχόμενη πιανίστρια Άννα Αβρααμίδου και ο καταξιωμένος φλαουτίστας Σάββας Χριστοδούλου, προσφέροντας στο κοινό ένα πρόγραμμα υψηλής αισθητικής και δεξιοτεχνίας. Η συναυλία ανέδειξε διαφορετικές πτυχές της κλασικής μουσικής δημιουργίας, από τη λυρική κομψότητα έως τις σύγχρονες ηχητικές αναζητήσεις.

Το πρόγραμμα περιλάμβανε έργα των Charles-Marie Widor και Robert Schumann, ενώ ξεχώρισε το σύγχρονο κομμάτι Hypnosis του Ian Clarke, που αξιοποιεί τις εκφραστικές δυνατότητες του φλάουτου με πρωτότυπο τρόπο.

Η βραδιά κορυφώθηκε με τη δεξιοτεχνική Fantaisie Brillante sur Carmen του François Borne, αποσπώντας θερμό χειροκρότημα από το κοινό. Ιδιαίτερη εντύπωση προκάλεσε η παρουσία της 18χρονης Άννας Αβρααμίδου, η οποία, παρά το νεαρό της ηλικίας της, διαθέτει ήδη σημαντική διεθνή πορεία και διακρίσεις, επιβεβαιώνοντας τη θέση της ως ένα από τα πιο ελπιδοφόρα μουσικά ταλέντα της Κύπρου.

Από την πλευρά του, ο Σάββας Χριστοδούλου επιβεβαίωσε την εμπειρία και την καλλιτεχνική του ωριμότητα, συμβάλλοντας καθοριστικά στη συνολική ποιότητα της ερμηνείας.

Η συναυλία πραγματοποιήθηκε με ελεύθερη είσοδο, δίνοντας την ευκαιρία σε ευρύ κοινό να απολαύσει μια βραδιά ποιοτικής μουσικής και ενισχύοντας τον στόχο του Δήμου Πάφου για ευρύτερη πρόσβαση στον πολιτισμό.

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

