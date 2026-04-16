Στα σκαριά ριζική αναβάθμιση του «Α. Παπαδόπουλος»

Ολικό λίφτινγκ προβλέπεται στο στάδιο «Αντώνης Παπαδόπουλος», στη Λάρνακα. Το Τμήμα Περιβάλλοντος ενέκρινε στις 9 Απριλίου την αίτηση του Τμήματος Πολεοδομίας για τροποποίηση των υφιστάμενων εγκαταστάσεων και τον εκσυγχρονισμό της έδρας της Ανόρθωσης Αμμοχώστου, ένα έργο που προωθείται στο πλαίσιο του γενικού σχεδιασμού του κράτους για πλήρη αναβάθμιση των γηπεδικών εγκαταστάσεων των προσφυγικών σωματείων. Σύμφωνα με την περιγραφή που περιλαμβάνεται στην έκθεση πληροφοριών που υπέβαλε στην Περιβαλλοντική Αρχή το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως, στο «Αντώνης Παπαδόπουλος» αναμένεται να γίνουν σημαντικές προσθηκομετατροπές. Το γήπεδο θα διατηρήσει τη χωρητικότητά του σχεδόν στο ίδιο επίπεδο, με μια ασήμαντη μείωση από 9.800 σε 9.730 θέσεις, παρά την αναβάθμιση και την προσθήκη νέου διαζώματος (επιπλέον ορόφου) στη δυτική κερκίδα. Όσον αφορά τις υπόλοιπες τρεις εξέδρες του γηπέδου, αυτές θα κατεδαφιστούν για να χτιστούν στις θέσεις τους νέες κερκίδες, με σύγχρονες προδιαγραφές ασφάλειας και λειτουργικότητας. Ο αγωνιστικός χώρος θα διατηρηθεί ως έχει, χωρίς οποιαδήποτε επέμβαση. Ο υφιστάμενος χώρος στάθμευσης που εξυπηρετεί περίπου 330 οχήματα, με πέντε χώρους στάθμευσης για ΑμεΑ και περίπου 10 θέσεις στάθμευσης για μοτοποδήλατα, θα διατηρηθεί, ενώ προβλέπεται η δημιουργία επιπλέον χώρου στάθμευσης οχημάτων. Με τις εργασίες αναβάθμισης, θα δημιουργηθούν τέσσερις θέσεις στάθμευσης για λεωφορεία (δύο στη δυτική πλευρά και δύο στην ανατολική), μία θέση στάθμευσης για ασθενοφόρο (δυτική πλευρά) και περίπου 250 θέσεις για ιδιωτικά οχήματα, εκ των οποίων οι 27 θέσεις θα είναι κατάλληλες για ΑμεΑ, οι πέντε για ηλεκτρικά αυτοκίνητα και ακόμα επιπλέον 50 θέσεις για μοτοποδήλατα, σύμφωνα με τις ισχύουσες πολεοδομικές διατάξεις και τις διατάξεις προσβασιμότητας.

Το στάδιο κατασκευής

Σύμφωνα πάντα με την έκθεση πληροφοριών του Τμήματος Πολεοδομίας, κατά το στάδιο κατασκευής θα πραγματοποιηθούν εργασίες κατεδάφισης, εκσκαφών περιορισμένης έκτασης, σκυροδετήσεων, ανυψώσεων μεταλλικών στοιχείων, καθώς και αρχιτεκτονικές και ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες, σύμφωνα με τα εγκεκριμένα σχέδια και τις ισχύουσες προδιαγραφές. Θα γίνουν, επίσης, εργασίες διαμόρφωσης και κατασκευής νέων κερκίδων, κτηριακών εγκαταστάσεων, χώρων στάθμευσης και σκληρών επιφανειών κυκλοφορίας. Το γήπεδο «Αντώνης Παπαδόπουλος» χτίστηκε περί τα μέσα της δεκαετίας του 1980. Να σημειωθεί ότι η αναβάθμιση των γηπέδων των προσφυγικών σωματείων αποτελεί βασικό μέρος του σχεδιασμού του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού, με βάση και τον προϋπολογισμό του ΚΟΑ για το 2026.