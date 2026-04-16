Έντονη ανησυχία για στρατιωτική άσκηση στον Ακάμα, παρέμβαση προέδρου ΠΠΟΧ Ανδρέα Κυριακού

Ο πρόεδρος του Περιβαλλοντικού Πολιτιστικού Ομίλου Χλώρακας, Ανδρέας Κυριακού, τοποθετήθηκε σχετικά με την ανακοίνωση για τη στρατιωτική άσκηση που πραγματοποιείται σήμερα Πέμπτη 16 Απριλίου 2026 στη Χερσόνησο του Ακάμα, εκφράζοντας έντονο προβληματισμό για τις επιπτώσεις στο περιβάλλον.

Όπως ανέφερε, η συγκεκριμένη εξέλιξη έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά ενεργειών που εντείνουν την ανησυχία για το μέλλον ενός από τα σημαντικότερα φυσικά οικοσυστήματα της Κύπρου. Τόνισε ότι, παρόλο που η ανάγκη για αμυντική ετοιμότητα είναι αδιαμφισβήτητη, η επιλογή διεξαγωγής τέτοιων δραστηριοτήτων εντός ενός εθνικού πάρκου εγείρει σοβαρά ερωτήματα ως προς τις προτεραιότητες και τον βαθμό σεβασμού προς το φυσικό περιβάλλον.

Ο ίδιος υπογράμμισε ότι ο Ακάμας ήδη επιβαρύνεται καθημερινά από ανεξέλεγκτη κυκλοφορία οχημάτων, τετράτροχες μηχανές, θόρυβο και σκόνη, ενώ πρόσφατες παρεμβάσεις με βαριά μηχανήματα έχουν αλλοιώσει αισθητά το φυσικό τοπίο. Αντί, όπως σημείωσε, να ενισχύεται η προστασία της άγριας ζωής και του μοναδικού φυσικού πλούτου της περιοχής, παρατηρείται μια σταδιακή υποβάθμιση που απειλεί να οδηγήσει το οικοσύστημα σε μη αναστρέψιμη φθορά.

Παράλληλα, επεσήμανε ότι σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες τα εθνικά πάρκα προστατεύονται αυστηρά, με σημαντικούς περιορισμούς ακόμη και στην πρόσβαση οχημάτων. Στην περίπτωση του Ακάμα, ωστόσο, όπως υποστήριξε, οι ίδιες οι κρατικές αποφάσεις φαίνεται να εντείνουν την περιβαλλοντική πίεση αντί να τη μειώνουν. Καταληκτικά, ο κ. Κυριακού τόνισε ότι η ανάγκη για άμεση και ουσιαστική προστασία της περιοχής δεν αποτελεί μόνο περιβαλλοντικό ζήτημα, αλλά και θέμα ευθύνης απέναντι στις επόμενες γενιές.