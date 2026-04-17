185 αθλητές από 27 χώρες αγωνίζονται στο 4ο Διεθνές Σκακιστικό Τουρνουά Πάφου

Σε εξέλιξη βρίσκεται το 4ο Διεθνές Σκακιστικό Τουρνουά Πάφου, η μεγαλύτερη σκακιστική διοργάνωση της Κύπρου, με 185 συμμετοχές από 27 διαφορετικές χώρες.

Ανάμεσα στους συμμετέχοντες είναι 6 γκραν μετρ και συνολικά 45 τιτλούχοι σκακιστές.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, στην τελετή έναρξης, που πραγματοποιήθηκε στις 13 Απριλίου, ο δημαρχεύων Άγγελος Ονησιφόρου ευχαρίστησε όλους τους συμμετέχοντες που τιμούν τη διοργάνωση με την παρουσία τους και τους παρότρυνε να αξιοποιήσουν τη διαμονή τους στην πόλη μας, ώστε να γνωρίσουν τις ομορφιές της.

Υπογράμμισε τη σημασία μιας τέτοιας εκδήλωσης για την πόλη της Πάφου και τα πολλαπλά οφέλη του τουρνουά, τόσο για την ανάπτυξη του κυπριακού σκακιού, καθώς δίνει την ευκαιρία σε πολλούς νεαρούς σκακιστές από όλη την Κύπρο να αγωνιστούν σε υψηλό επίπεδο, όσο και για τον τουριστικό τομέα, με περισσότερες από 2.000 αναμενόμενες διανυκτερεύσεις.

Στο αγωνιστικό μέρος, οι αθλητές αγωνίζονται σε τρία γκρουπ βάσει δυναμικότητας, ενώ οι αγώνες έχουν ήδη ξεκινήσει, προσφέροντας αμφίρροπες και συναρπαστικές παρτίδες.

Οι αγώνες των 10 πρώτων σκακιέρων μεταδίδονται ζωντανά σε διεθνείς ιστοσελίδες, δίνοντας ακόμη μεγαλύτερη προβολή στο τουρνουά και στην πόλη μας σε όλο τον κόσμο.

Το τουρνουά διοργανώνουν ο Δήμος Πάφου και ο Σκακιστικός Όμιλος Πάφου, στους πολυχώρους του Δήμου Πάφου «Αττικόν» και «Παλιά Ηλεκτρική».