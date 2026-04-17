«Βουτιά» στην τιμή του πετρελαίου μετά το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ

Υπογραφή σύμβασης για την ανάπλαση του πυρήνα Κισσόνεργας με έργο €1,25 εκ

ΚΙΚΗ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ

Πραγματοποιήθηκε σήμερα η υπογραφή της σύμβασης μεταξύ του Δήμου Ακάμα και της εταιρείας Ευπαλίνος Μελετητική ΕΠΕ για την παροχή υπηρεσιών συμβούλων μελετητών, σηματοδοτώντας την έναρξη ενός σημαντικού έργου για την Κισσόνεργα.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση η σύμβαση αφορά την εκπόνηση masterplan, καθώς και την πλήρη μελέτη και επίβλεψη του έργου αναβάθμισης και ανάπλασης του οδικού δικτύου στον πυρήνα του Δημοτικού Διαμερίσματος Κισσόνεργας.

Το κόστος των συμβουλευτικών υπηρεσιών ανέρχεται στις €94.800 πλέον Φ.Π.Α., ενώ η συνολική δαπάνη για το κατασκευαστικό έργο εκτιμάται στα €1.250.000 πλέον Φ.Π.Α.

 Στόχος της παρέμβασης είναι η αισθητική και λειτουργική αναζωογόνηση της περιοχής, με έμφαση στην ανάδειξη της πολιτιστικής της ταυτότητας και τη βελτίωση της καθημερινότητας των κατοίκων.

 Το έργο αναμένεται να συμβάλει ουσιαστικά στην αναβάθμιση του παραδοσιακού πυρήνα, ενισχύοντας παράλληλα την τοπική ανάπτυξη.

