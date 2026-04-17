Μαρίνος Λάμπρου: «Τιμή για τον Ακάμα η φιλοξενία ενός ιστορικού σκακιστικού γεγονότος»

«Βουτιά» στην τιμή του πετρελαίου μετά το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ

Με αφορμή την ολοκλήρωση του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Σκακιού και την απονομή των βραβείων στους νικητές των Τουρνουά Ανοικτής Κατηγορίας και Γυναικών του Τουρνουά Υποψηφίων της FIDE 2026, ο Δήμαρχος Ακάμα, Μαρίνος Λάμπρου, σε δηλώσεις του , υπογράμμισε τη σημασία της διοργάνωσης για την περιοχή.

Όπως ανέφερε, «αποτελεί ιδιαίτερη τιμή για τον Δήμο Ακάμα, έναν τόπο απαράμιλλης φυσικής ομορφιάς και σημαντικής ιστορικής αξίας, να απονέμει σήμερα τα βραβεία στους νικητές».

Τόνισε ότι η επιτυχία των διακριθέντων σκακιστών αντικατοπτρίζει έναν συνδυασμό εξαιρετικού ταλέντου, σκληρής προσπάθειας, βαθιάς συγκέντρωσης και στρατηγικής σκέψης, στοιχεία που χαρακτηρίζουν το άθλημα στο υψηλότερο επίπεδο.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στη συμβολή του Cap St Georges Hotel & Resort, επισημαίνοντας ότι η φιλοξενία, οι υποδομές και ο επαγγελματισμός του διαδραμάτισαν καθοριστικό ρόλο στην επιτυχή διεξαγωγή της διοργάνωσης. 

«Η δέσμευση στην αριστεία συνέβαλε ώστε η Κύπρος, η Πάφος και ο Ακάμας να υποδεχθούν τον κόσμο του σκακιού με υπερηφάνεια και διακριτικότητα», σημείωσε.

Ο Δήμαρχος Ακάμα υπογράμμισε ότι με την απονομή των τιμητικών πλακετών, ο Δήμος Ακάμα αποτίει φόρο τιμής σε δύο εξαιρετικούς πρωταθλητές, των οποίων η νίκη προσέθεσε λάμψη σε ένα αξέχαστο τουρνουά.

Παράλληλα, εξέφρασε θερμά συγχαρητήρια και ευχές για περαιτέρω επιτυχίες στην πορεία τους προς την κατάκτηση του παγκόσμιου τίτλου.

Κλείνοντας, εξέφρασε την ελπίδα ότι οι συμμετέχοντες θα διατηρήσουν ζωντανές τις αναμνήσεις τους από τον Ακάμα, την Πάφο και την Κύπρο, ενισχύοντας τη διεθνή εικόνα της περιοχής ως προορισμού φιλοξενίας μεγάλων διοργανώσεων.

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

