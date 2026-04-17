|

Απειλεί με εξώδικα ο Δήμος Στροβόλου για «επικίνδυνα» προεκλογικά διαφημιστικά

Όλες οι διαφημιστικές πινακίδες ή/και πανό που αναρτώνται στα δημοτικά όρια Στροβόλου οφείλουν να διαθέτουν τη σχετική άδεια σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία

Η αυθαίρετη, παράνομη, τοποθέτηση διαφημιστικών κατασκευασμάτων σε δημόσιους χώρους που παρατηρείται ενόψει των βουλευτικών εκλογών, "επιβαρύνει την αισθητική της πόλης και θέτει κινδύνους για την οδική ασφάλεια" αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο Δήμος Στροβόλου.

Απευθύνει έκκληση σε ιδιοκτήτες ή υπεύθυνους των εν λόγω παράνομων διαφημιστικών κατασκευασμάτων να προχωρήσουν στην αφαίρεσή τους το συντομότερο, διαφορετικά, ο δήμος θα προχωρήσει στην αφαίρεση τους και την έκδοση εξώδικου προστίμου προς όλους τους παραβάτες και τους ιδιοκτήτες των υποστατικών όπου αναρτώνται παράνομα διαφημιστικά κατασκευάσματα.

Υπενθυμίζεται ότι όλες οι διαφημιστικές πινακίδες ή/και πανό που αναρτώνται στα δημοτικά όρια Στροβόλου οφείλουν να διαθέτουν τη σχετική άδεια σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Το ίδιο ισχύει και για πανό σε προσόψεις κτιρίων ή/και  σε άλλα σημεία.

Πηγή: ΚΥΠΕ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

