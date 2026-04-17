Απειλεί με εξώδικα ο Δήμος Στροβόλου για «επικίνδυνα» προεκλογικά διαφημιστικά

Η αυθαίρετη, παράνομη, τοποθέτηση διαφημιστικών κατασκευασμάτων σε δημόσιους χώρους που παρατηρείται ενόψει των βουλευτικών εκλογών, "επιβαρύνει την αισθητική της πόλης και θέτει κινδύνους για την οδική ασφάλεια" αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο Δήμος Στροβόλου.

Απευθύνει έκκληση σε ιδιοκτήτες ή υπεύθυνους των εν λόγω παράνομων διαφημιστικών κατασκευασμάτων να προχωρήσουν στην αφαίρεσή τους το συντομότερο, διαφορετικά, ο δήμος θα προχωρήσει στην αφαίρεση τους και την έκδοση εξώδικου προστίμου προς όλους τους παραβάτες και τους ιδιοκτήτες των υποστατικών όπου αναρτώνται παράνομα διαφημιστικά κατασκευάσματα.

Υπενθυμίζεται ότι όλες οι διαφημιστικές πινακίδες ή/και πανό που αναρτώνται στα δημοτικά όρια Στροβόλου οφείλουν να διαθέτουν τη σχετική άδεια σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Το ίδιο ισχύει και για πανό σε προσόψεις κτιρίων ή/και σε άλλα σημεία.

Πηγή: ΚΥΠΕ