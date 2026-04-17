Ξεχωριστό προνόμιο το Παγκόσμιο Τουρνουά Σκακιού στην Κύπρο, λέει ο ΠτΔ

Η διοργάνωση Παγκόσμιου Τουρνουά Σκακιού στην Κύπρο ήταν σημαντική ευθύνη και ξεχωριστό προνόμιο, δήλωσε την Πέμπτη ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, κατά τον χαιρετισμό του στην τελετή λήξης του Παγκόσμιου Τουρνουά Σκακιού, που πραγματοποιήθηκε στην Πέγεια της επαρχίας Πάφου.

Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης σημείωσε ότι στο σκάκι «βλέπουμε αξίες που έχουν σημασία. Σεβασμός στον αντίπαλο, σεβασμός στους κανόνες, σεβασμός στον δίκαιο ανταγωνισμό, αξίες που έχουν σημασία στον αθλητισμό, αλλά και πολύ πέρα από αυτόν».

Συγχαίροντας όλους τους παίκτες και τους νικητές του τουρνουά, τόνισε ότι «η διοργάνωση αυτού του τουρνουά στην Κύπρο ήταν τόσο μια σημαντική ευθύνη όσο και ένα ξεχωριστό προνόμιο για εμάς». Εξέφρασε επίσης τη βαθιά του εκτίμηση προς τη Διεθνή Ομοσπονδία Σκακιού για την εμπιστοσύνη της στην Κύπρο.

«Μέσα από αυτό το επιτυχημένο τουρνουά, η χώρα μου απέδειξε για άλλη μια φορά ότι είναι μια αξιόπιστη διεθνής διοργανώτρια χώρα, ανοιχτή στον κόσμο και γέφυρα μεταξύ περιοχών και πολιτισμών», πρόσθεσε. Επιπλέον, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης εξέφρασε την εκτίμησή του στην πόλη του, την Πάφο, «μια πόλη πολιτισμού και φιλοξενίας, για την υποδοχή της διεθνούς σκακιστικής κοινότητας με ζεστασιά και ανοιχτοσύνη, μια πόλη ικανή να φιλοξενήσει εκδηλώσεις πραγματικά διεθνούς κύρους».

Είπε ακόμη ότι είναι «πολύ ευχαριστημένος που αυτό το τουρνουά έφερε τους ανθρώπους κοντά μέσα από ένα πραγματικά παγκόσμιο άθλημα».

Επεσήμανε επίσης ότι «το σκάκι μιλάει κάθε γλώσσα, ξεπερνά τα σύνορα, διδάσκει πειθαρχία, προωθεί τη φαντασία, ενσταλάζει την υπευθυνότητα». Ταυτόχρονα, σημείωσε ότι «μας υπενθυμίζει ότι οι επιλογές έχουν σημασία, η προετοιμασία έχει σημασία, ο χαρακτήρας έχει σημασία και ο ανταγωνισμός μπορούν να συμβαδίζουν με τον σεβασμό».

«Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, αυτό το μήνυμα είναι πολύ σημαντικό για την Κύπρο και για μένα προσωπικά, η πιο σημαντική κληρονομιά αυτού του πολύ σημαντικού τουρνουά είναι ο αντίκτυπός του στους νέους. Βοηθά στην οικοδόμηση συγκέντρωσης, κριτικής σκέψης, υπομονής, χαρακτήρα, ιδιοτήτων που χτίζουν ισχυρότερα άτομα και, φυσικά, ισχυρότερες κοινωνίες», τόνισε.

Στον χαιρετισμό του, ο Πρόεδρος της Κυπριακής Ομοσπονδίας Σκακιού, Κρίτων Τορναρίτης, εξέφρασε την ελπίδα για την επόμενη μεγάλη εκδήλωση για το σκάκι στην Κύπρο. «Το σκάκι δεν είναι απλώς ένα παιχνίδι, είναι επίσης μια παγκόσμια γλώσσα», επεσήμανε.