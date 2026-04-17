ΓΓ ΑΚΕΛ: Κραυγή αγωνίας από τουριστική βιομηχανία, πρέπει να ληφθούν περισσότερα μέτρα

«Κραυγή αγωνίας» για την τουριστική βιομηχανία έστειλαν την Παρασκευή από την Αγία Νάπα οι εμπλεκόμενοι Φορείς κατά τη διάρκεια συζήτησης στρογγυλής τραπέζης που διοργάνωσε το ΑΚΕΛ Αμμοχώστου, στην Αγία Νάπα, δήλωσε στο ΚΥΠΕ ο Γενικός Γραμματέας του κόμματος Στέφανος Στεφάνου.

Πρόσθεσε ότι η συζήτηση, που είχε θέμα την «κρίση στη Μέση Ανατολή και τις επιπτώσεις στον τουρισμό και την οικονομία της ελεύθερης επαρχίας Αμμοχώστου» διοργανώθηκε με τη συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων φορέων της τουριστικής βιομηχανίας για να συζητηθούν τα προβλήματα έτσι όπως διαμορφώνονται με τη συνέχιση της κατάστασης που επικρατεί στην περιοχή της Μέσης Ανατολής και ειδικότερα με τον πόλεμο στον Περσικό Κόλπο.

Ανταλλάξαμε, συνέχισε «απόψεις σχετικά με τα μέτρα και τις πολιτικές που θα πρέπει να υλοποιηθούν και να προωθηθούν. Υπάρχει διάχυτη η πεποίθηση μέσα στους πρωταγωνιστές της τουριστικής βιομηχανίας, ότι τα μέτρα που εξήγγειλε η Κυβέρνηση είναι μεν προς την σωστή κατεύθυνση αλλά είναι ανεπαρκέστατα και ότι χρειάζεται να ληφθούν περισσότερα μέτρα. Ακόμα λέχθηκε πως χρειάζεται να υπάρξει ένας συνολικός σχεδιασμός αναφορικά με το πως αντιμετωπίζονται τα προβλήματα σε βάθος χρόνου και πως ξαναδημιουργούμε μια δυναμική στον κυπριακό τουρισμό, ο οποίος όντως έχει πληγεί από την κατάσταση που υπάρχει στη περιοχή και από τον θόρυβο που δημιουργήθηκε σε σχέση με τον επηρεασμό της Κύπρου από τον πόλεμο στον Περσικό Κόλπο».

Όπως είπε ο κ. Στεφάνου «κατά τη διάρκεια της συζήτησης έχουν εκφραστεί παράπονα και κριτικές προς την κατεύθυνση της Κυβέρνησης γιατί δεν ενημερώνει ούτε και λαμβάνει υπόψη τις απόψεις που έχουν πρωταγωνιστές και εμπλεκόμενοι στην τουριστική βιομηχανία και πως αυτό θα πρέπει να γίνει γιατί φυσιολογικά οι πρωταγωνιστές αυτοί γνωρίζουν όσο κανένας άλλος την κατάσταση και πως θα μπορούσαν τα προβλήματα να αντιμετωπιστούν».

Ακόμα, ανέφερε ο ΓΓ του ΑΚΕΛ έχει «τονιστεί από τους πρωταγωνιστές πως θα πρέπει να υπάρξει μεγαλύτερη χρηματοδότηση σε διάφορες πολιτικές και δράσεις, ενώ τονίστηκε και η ανάγκη να στηριχθεί η εργασία και οι εργαζόμενοι που αποτελούν σημαντικό κομμάτι της τουριστικής βιομηχανίας. Επίσης τονίστηκε η ανάγκη να ενταθεί και να εξειδικευθεί περισσότερο η διαφήμιση στο εξωτερικό αναφορικά με το γεγονός ότι η Κύπρος είναι ένας ασφαλής προορισμός, να στηριχθεί η συνδεσιμότητα, να δούμε πως ενισχύονται οι υφιστάμενες αγορές, τα προγράμματα και τα τουριστικά πακέτα που υπάρχουν και να δουλέψουμε ώστε να εξευρεθούν νέες τουριστικές αγορές τις οποίες έχει ανάγκη η Κύπρος».

Όπως είπε ο κ. Στεφάνου, «από τη συζήτηση βγήκε μια κραυγή αγωνίας αναφορικά με την τουριστική βιομηχανία. Οι πρωταγωνιστές δεν βλέπουν την κατάσταση να βελτιώνεται σε βαθμό που να απαντά στις ανησυχίες που υπάρχουν αναφορικά με τη μείωση των τουριστών, τις πληρότητες των ξενοδοχείων και άλλων παρεμφερών δραστηριοτήτων που σχετίζονται με τον τουρισμό όπως είναι τα κέντρα αναψυχής, τα θαλάσσια αθλήματα και άλλα».

Ανέφερε ακόμα ότι «το ΑΚΕΛ διαβεβαίωσε τους συμμετέχοντες στη συζήτηση που έγινε στην Αγία Νάπα ότι θα μεταφέρει στους αρμόδιους Φορείς τις απόψεις και τις προτάσεις που έχουν ακουστεί. Ταυτόχρονα το κόμμα όσο περνά από το χέρι του, θα προσπαθήσει να προωθήσει συγκεκριμένα μέτρα και πολιτικές οι οποίες θα βοηθήσουν στην αντιμετώπιση της δύσκολης κατάστασης στην οποία βρίσκεται η τουριστική βιομηχανία της Κύπρου».

Σημειώνεται ότι στη συζήτηση συμμετείχαν εκπρόσωποι του Υφυπουργείο Τουρισμού, της Συντεχνίας Ξενοδοχοϋπαλλήλων της ΠΕΟ, του ΠΑΣΥΞΕ, του Συνδέσμου Ιδιοκτητών Κέντρων Αναψυχής Αμμοχώστου, του Συνδέσμου Καταστηματαρχών Αγίας Νάπας, του Συνδέσμου Ταξιδιωτικών και Τουριστικών Πρακτόρων Κύπρου, της ΠΟΒΕΚ, της Hermes Airport, της Εταιρείας Τουριστικής Ανάπτυξης Αμμοχώστου, του ΟΣΕΑ, του Συνδέσμου Τουριστικών Επιχειρήσεων Κύπρου, του Συνδέσμου Θαλάσσιων Αθλημάτων και του Συνδέσμου Ενοικιάσεων Μοτοσυκλετών Αμμοχώστου.

Πηγή: ΚΥΠΕ