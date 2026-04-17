Eurostat: Πλεόνασμα €9,1 δισ. στο εμπορικό ισοζύγιο ΕΕ τον Φεβρουάριο

Το εμπορικό ισοζύγιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατέγραψε πλεόνασμα 9,1 δισ. ευρώ τον Φεβρουάριο του 2026 στο εμπόριο αγαθών με τον υπόλοιπο κόσμο, έναντι πλεονάσματος 22,9 δισ. ευρώ τον αντίστοιχο μήνα του 2025, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε την Παρασκευή η Eurostat.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, οι εξαγωγές αγαθών εκτός ΕΕ διαμορφώθηκαν σε 204,7 δισ. ευρώ, σημειώνοντας μείωση 9,3% σε ετήσια βάση, ενώ οι εισαγωγές ανήλθαν σε 195,7 δισ. ευρώ, καταγράφοντας πτώση 3,5% σε σύγκριση με τον Φεβρουάριο του 2025. Σε μηνιαία βάση, το ισοζύγιο μεταστράφηκε σε πλεόνασμα, μετά από έλλειμμα 5,6 δισ. ευρώ τον Ιανουάριο του 2026.

Όπως αναφέρεται, η εξέλιξη αυτή αποδίδεται κυρίως στη βελτίωση του τομέα μηχανημάτων και οχημάτων, όπου το πλεόνασμα αυξήθηκε σε 11,5 δισ. ευρώ από 1,8 δισ. ευρώ τον Ιανουάριο. Ωστόσο, σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος, καταγράφεται σημαντική υποχώρηση, καθώς το συνολικό πλεόνασμα μειώθηκε κατά 13,8 δισ. ευρώ. Η μείωση συνδέεται, μεταξύ άλλων, με την πτώση στο πλεόνασμα του τομέα χημικών και συναφών προϊόντων, που περιορίστηκε σε 14,8 δισ. ευρώ από 28,7 δισ. ευρώ, καθώς και με τη μείωση στο πλεόνασμα μηχανημάτων και οχημάτων.

Παράλληλα, ο τομέας της ενέργειας συνέχισε να περιορίζει το έλλειμμα, το οποίο διαμορφώθηκε σε -22,1 δισ. ευρώ, βελτιωμένο σε σχέση με τα -27,6 δισ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα.

Σε επίπεδο διμήνου, την περίοδο Ιανουαρίου–Φεβρουαρίου 2026, η ΕΕ κατέγραψε πλεόνασμα 3,5 δισ. ευρώ, έναντι 17,5 δισ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2025. Οι εξαγωγές μειώθηκαν σε 394,4 δισ. ευρώ (πτώση 9,5%), ενώ οι εισαγωγές διαμορφώθηκαν σε 390,9 δισ. ευρώ (πτώση 6,6%). Το ενδοενωσιακό εμπόριο κατέγραψε οριακή μείωση 0,3%, φθάνοντας τα 676,1 δισ. Ευρώ.

Ευρωζώνη

Σε ό,τι αφορά την ευρωζώνη, τα στοιχεία δείχνουν πλεόνασμα 11,5 δισ. ευρώ τον Φεβρουάριο του 2026, έναντι 23,1 δισ. ευρώ τον ίδιο μήνα του 2025. Οι εξαγωγές ανήλθαν σε 232,4 δισ. ευρώ, μειωμένες κατά 6,7%, ενώ οι εισαγωγές διαμορφώθηκαν σε 220,9 δισ. ευρώ, καταγράφοντας πτώση 2,2%.

Σε μηνιαία βάση, το ισοζύγιο της ευρωζώνης παρουσίασε βελτίωση σε σχέση με τον Ιανουάριο του 2026, όταν είχε καταγραφεί έλλειμμα 1,0 δισ. ευρώ, με βασικό παράγοντα την ενίσχυση του πλεονάσματος στον τομέα μηχανημάτων και οχημάτων.

Σε επίπεδο διμήνου, το πλεόνασμα της ευρωζώνης ανήλθε σε 10,6 δισ. ευρώ, έναντι 21,8 δισ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2025, με τις εξαγωγές να μειώνονται κατά 7,2% και τις εισαγωγές κατά 5,1%. Το ενδοευρωζωνικό εμπόριο κατέγραψε επίσης πτώση 1,5%.

Τα εποχικά διορθωμένα στοιχεία δείχνουν ότι τον Φεβρουάριο του 2026, σε σύγκριση με τον Ιανουάριο, οι εξαγωγές της ευρωζώνης αυξήθηκαν κατά 0,9% και οι εισαγωγές κατά 3,5%, με το ισοζύγιο να διαμορφώνεται σε 7,0 δισ. ευρώ. Αντίστοιχα, στην ΕΕ οι εξαγωγές αυξήθηκαν κατά 0,2% και οι εισαγωγές κατά 3,6%, με το ισοζύγιο να περιορίζεται σε 3,7 δισ. ευρώ.

Για την περίοδο Δεκεμβρίου 2025 έως Φεβρουαρίου 2026, οι εξαγωγές της ευρωζώνης προς τρίτες χώρες μειώθηκαν κατά 1,2%, ενώ στην ΕΕ οι εξαγωγές μειώθηκαν κατά 1,3% και οι εισαγωγές αυξήθηκαν οριακά κατά 0,1%. Το ενδοενωσιακό εμπόριο παρουσίασε μικρή αύξηση 0,3%.

Πηγή: ΚΥΠΕ