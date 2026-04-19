Σύλληψη 22χρονου στην Πάφο, εντοπίστηκαν στο αυτοκίνητο του επιθετικά όργανα καθώς και στρατιωτικά και κυνηγετικά φυσίγγια

Στην σύλληψη 22χρονου προχώρησε η Αστυνομία στην Πάφο όταν εντοπίστηκαν στο αυτοκίνητο του επιθετικά όργανα καθώς και στρατιωτικά και κυνηγετικά φυσίγγια.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, γύρω στις 9:15 το βράδυ του Σαββάτου , μέλη της Τροχαίας Πάφου, ανέκοψαν αυτοκίνητο που οδηγείτο από 22χρονο στην Πάφο, το οποίο δεν έφερε μπροστινή πινακίδα εγγραφής, ενώ παράλληλα τα παράθυρα ήταν με περιορισμένη ορατότητα (φιμέ).

Σε έρευνα που ακολούθησε εντός του αυτοκινήτου, εντοπίστηκαν δύο μαχαίρα, ένα ξύλινο ρόπαλο, αριθμός κυνηγετικών φυσιγγίων, και μία γεμιστήρα η οποία περιείχε αριθμό στρατιωτικών φυσιγγίων. Να σημειωθεί επίσης ότι σε σωματικό έλεγχο του 22χρονου, εντοπίστηκε στην κατοχή του ένα πλήρες στρατιωτικό φυσίγγιο.

Ο 22χρονος συνελήφθη για τα αυτόφωρα αδικήματα της μαχαιροφορίας, παράνομης κατοχής και μεταφοράς επιθετικών οργάνων και παράνομης κατοχής και μεταφοράς εκρηκτικών υλών, και οδηγήθηκε σήμερα ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Πάφου, το οποίο εξέδωσε διάταγμα προσωποκράτησης του για μία μέρα.

Το ΤΑΕ Πάφου σε συνεργασία με την Τροχαία Πάφου, συνεχίζουν τις εξετάσεις.