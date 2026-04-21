Παπαδάκης για υπόθεση «Σάντη»: Να αποκαλυφθεί ο «νοσηρός εγκέφαλος» - Παρέδωσε τρία κινητά στην Αστυνομία (ηχητικό)

Παρέδωσε τις τηλεφωνικές του συσκευές σε μέλη της Αστυνομίας ο τέως ευρωβουλευτής Δημήτρης Παπαδάκης, στο πλαίσιο των ερευνών για την υπόθεση «Σάντη». Πρόκειται για τρεις συσκευές που είχαν ήδη τεθεί στη διάθεση των αρχών από την προηγούμενη εβδομάδα, ωστόσο του είχε ζητηθεί να τις διατηρήσει προσωρινά μέχρι να κριθεί αναγκαία η εκ νέου παράδοσή τους.

Μιλώντας στον «Πολίτη» 107,6 & 97,6 και στην εκπομπή «Δεύτερη Ματιά» ειπε ότι η παράδοση των συσκευών εντάσσεται στη συνέχιση της διερεύνησης, με τις αρχές να αναμένεται να προχωρήσουν σε περαιτέρω δικανικό έλεγχο του περιεχομένου τους.

Υπενθυμίζεται ότι ο γνωστός πολιτικός είχε αναθέσει σε ιδιώτη δικανικό ερευνητή την εξέταση των τριών κινητών του τηλεφώνων και την ετοιμασία σχετικής πραγματογνωμοσύνης, η οποία ολοκληρώθηκε και παραδόθηκε. Η σχετική έκθεση είχε ήδη κατατεθεί στο ΤΑΕ Λευκωσίας, ενώ από την πρώτη στιγμή είχε δηλώσει ότι οι συσκευές του βρίσκονται στη διάθεση των ανακριτικών αρχών.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στην ανάγκη διαλεύκανσης της υπόθεσης, τονίζοντας ότι «η αστυνομία με απόλυτο τρόπο, με το πέρας των ερευνών, να δείξει ποιος νοσηρός εγκέφαλος με ανέφερε και με έμπλεξε σε αυτή την ιστορία. Αυτό περιμένω να γίνει από την αστυνομία».

Όσον αφορά τον αποκλεισμό του από το Κίνημα Άλμα δήλωσε ότι «είναι το τελευταίο που με νοιάζει. Το πιο σημαντικό είναι ότι βρίσκεσαι σε μια θέση όπου μετατρέπεσαι δικανικός εμπειρογνώμονας, δικηγόρος, detective, για να προσπαθήσεις να λάμψει η αλήθεια και να μάθουμε περαιτέρω στοιχεία».

Αναφορικά με την εμπλοκή του FBI στις έρευνες , υπογράμμισε ότι: «Θεωρώ ότι οι έρευνες πρέπει να γίνουν το ταχύτερο δυνατόν. Δεν ξέρω αν είναι FBI ή Europol ή οτιδήποτε άλλο. Τα πράγματα είναι πιο απλά και δημιουργήθηκε ένα κλίμα αμφισβήτησης που στο τέλος δεν εξυπηρετεί ούτε τη λειτουργία των θεσμών ούτε τη δημοκρατία».