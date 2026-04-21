| Οικονομία

Πέραν του €1 δισ. τα έσοδα πλοιοδιαχείρισης- Ετήσια αύξηση 2,3%

Τα έσοδα πλοιοδιαχείρισης κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2025 υπερέβησαν το €1 δισ., σημειώνοντας αύξηση 2,3% σε σύγκριση με το πρώτο εξάμηνο του 2025, σύμφωνα με στοιχεία που ανακοίνωσε την Τρίτη η Κεντρική Τράπεζα.

Τα έσοδα της Κύπρου από την πλοιοδιαχείριση αντιστοιχούν σε 5,4% του εξαμηνιαίου ΑΕΠ της Κύπρου, ως κύκλος εργασιών.

Όπως τονίζει η Κεντρική Τράπεζα, τα έσοδα υπερέβηκαν το €1 δισ. κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2025, επίπεδο σημαντικά υψηλότερο από τον μέσο όρο εσόδων που καταγράφηκε κατά την περίοδο 2019-2021, μια περίοδο που διαμορφώθηκε από διαταραχές που σχετίζονται με την πανδημία, προσωρινά κρατικά μέτρα στήριξης και αυξημένο κόστος διαχείρισης πληρώματος.

Η Γερμανία παρέμεινε ο κύριος εμπορικός εταίρος με μερίδιο 28% στα έσοδα του κλάδου.

Οι υπηρεσίες πλήρους διαχείρισης παραμένουν η κύρια πηγή εσόδων.

Οι δαπάνες πλοιοδιαχείρισης ανήλθαν στα €897 εκατ., σημειώνοντας οριακή αύξηση 0,2% σε σχέση με το πρώτο εξάμηνο του 2025.

Η Έρευνα Πλοιοδιαχείρισης (ΕΠΔ) διεξάγεται από το Τμήμα Στατιστικής της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου (ΚΤΚ) και επικεντρώνεται πρωτίστως στις συναλλαγές εταιρειών πλοιοδιαχείρισης κατοίκων Κύπρου με εταιρείες πλοιοκτησίας καθώς και με άλλες νομικές οντότητες με συναφείς ναυτιλιακές δραστηριότητες μη κατοίκων Κύπρου.

