Άνοιξε θέση στην Ευρώπη μετά την παραίτηση Αιμιλίου από το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης- Η Κύπρος αναζητά τον διάδοχό του

Στην αναζήτηση υποψήφιων για τη θέση Γενικού Εισαγγελέα στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ) βρίσκεται η Κυπριακή Δημοκρατία, στον απόηχο της παραίτησης του κατόχου της θέσης. Ο διορισμός θα αφορά το εναπομένον μέρος της υφιστάμενης θητείας, η οποία ολοκληρώνεται στις 6 Οκτωβρίου 2027.

Σε ανακοίνωση, η οποία δημοσιεύτηκε στην επίσημη εφημερίδα της Δημοκρατίας, αναφέρεται ότι το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με έδρα το Λουξεμβούργο, απαρτίζεται από 27 Δικαστές και 11 Γενικούς Εισαγγελείς.

Σύμφωνα με το άρθρο 253 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προστίθεται στην ανακοίνωση, «οι Γενικοί Εισαγγελείς του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης επιλέγονται μεταξύ προσωπικοτήτων που παρέχουν πλήρη εγγύηση ανεξαρτησίας και συγκεντρώνουν, στη χώρα τους, τις αναγκαίες προϋποθέσεις για διορισμό στα ανώτατα δικαστικά αξιώματα ή είναι νομικοί αναγνωρισμένου κύρους». Διορίζονται με κοινή συμφωνία από τις κυβερνήσεις των κρατών μελών της Ένωσης, μετά από διαβούλευση με την επιτροπή του άρθρου 255, αναφέρεται.

Η υπόδειξη του υποψηφίου που θα προταθεί από την Κυπριακή Δημοκρατία θα γίνει μέσω της Επιτροπής που ορίζεται δυνάμει της Απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου με αριθμό 42.656.Α, ως έχει τροποποιηθεί (Αριθμοί Αποφάσεων 97.791 και 84.771), η οποία είναι αρμόδια για την υπόδειξη υποψηφίων σε διεθνή νομικά σώματα, αναφέρεται. Σημειώνεται ότι η Επιτροπή απαρτίζεται από τους Υπουργό Εξωτερικών (ή εκπρόσωπό του), ο οποίος προεδρεύει, τον Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας (ή εκπρόσωπό του), τον Πρόεδρο του Ανωτάτου Δικαστηρίου ή τον Πρόεδρο του Ανωτάτου Συνταγματικού Δικαστηρίου (ή εκπρόσωπό τους), ανάλογα με το ποιος εκ των δύο έχει αρχαιότητα, και τον Υπουργό Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως (ή εκπρόσωπό του).

Αιτήσεις και προσόντα

Η Επιτροπή θα αξιολογήσει τις αιτήσεις και, ανάλογα, θα προσκαλέσει σε συνέντευξη τους υποψηφίους στις 18/5/2026, αναφέρεται, ενώ, ακολούθως, θα υπάρξει αξιολόγηση του υποψηφίου που θα προταθεί από την Κυπριακή Δημοκρατία, από την Επιτροπή που έχει συσταθεί δυνάμει του άρθρου 255 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία και «γνωμοδοτεί σχετικά με την επάρκεια των προτεινόμενων υποψηφίων για την άσκηση των σχετικών καθηκόντων».

Στην εν λόγω Επιτροπή σύμφωνα με τις εκθέσεις της, θα ληφθούν ιδίως υπόψη «οι νομικές γνώσεις των υποψηφίων, η επαγγελματική τους εμπειρία, η ικανότητά τους να ασκήσουν με υψηλό βαθμό επάρκειας τα καθήκοντα του Γενικού Εισαγγελέα, η ανεξαρτησία, η αμεροληψία, η εντιμότητα και η ακεραιότητά τους, καθώς και η γνώση και εξοικείωσή τους με το δίκαιο και το δικαιοδοτικό σύστημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης», αναφέρεται.

Θα ληφθούν επίσης υπόψη οι γλωσσικές δεξιότητες των υποψηφίων και η ικανότητά τους να εργασθούν σε διεθνές περιβάλλον, στο οποίο συνυπάρχουν διαφορετικά νομικά συστήματα. Ιδιαίτερη σημασία θα αποδοθεί στη γνώση επίσημων γλωσσών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και στη δυνατότητα απόκτησης επαρκούς γνώσης της γαλλικής γλώσσας εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, δεδομένου ότι αυτή αποτελεί, κατά παράδοση, την γλώσσα εργασίας του Δικαστηρίου», προστίθεται.

Οι ενδιαφερόμενοι, Κύπριοι πολίτες που πληρούν τα προαναφερθέντα κριτήρια για την εν λόγω θέση, καλούνται να υποβάλουν αίτηση, συνοδευόμενη από βιογραφικό σημείωμα στην ελληνική και στην αγγλική γλώσσα.

Οι αιτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν διά χειρός ή μέσω συστημένης επιστολής στο Γραφείο του Γενικού Διευθυντή του Υπουργείου Εξωτερικών, με την ένδειξη στο φάκελο «Για θέση Γενικού Εισαγγελέα στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης», στη διεύθυνση: Λεωφόρος Προεδρικού, 1447 Λευκωσία, το αργότερο μέχρι τις 11/5/2026 και ώρα 13:00.

Αδειάζει η θέση

Ο μέχρι στιγμής κάτοχος της θέσης, είναι ο Νικόλας Αιμιλίου, ο οποίος την Τετάρτη, 15 Απριλίου, είχε αποστείλει επιστολή παραίτησης προς τον Πρόεδρο του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Κουν Λέναρτς.

Η επιστολή παραίτησης στάληκε ώστε να είναι δυνατή η μετακίνησή του από 27 Απριλίου 2026 σε νέα θέση, αυτή του Δικαστή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΕΔΑΔ) για την Κύπρο. Ο κ. Αιμιλίου είχε εκλεγεί στη θέση αυτή από την Κοινοβουλευτική Συνέλευση του Συμβουλίου της Ευρώπης (ΚΣΣΕ), στις 27 Ιανουαρίου 2026.

Ποιος είναι ο Νικόλας Αιμιλίου

Ο Νικόλας Αιμιλίου σπούδασε στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Ελλάδα), από το οποίο έλαβε πτυχίο Νομικής το 1986. Συνέχισε τις σπουδές του στο London School of Economics and Political Science (Σχολή Οικονομικών και Πολιτικής Επιστήμης του Λονδίνου, Ηνωμένο Βασίλειο) από όπου έλαβε μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στο ευρωπαϊκό δίκαιο το 1987. Το 1991 απέκτησε τον τίτλο του Διδάκτορος Νομικής από το University College London (University College του Λονδίνου, Ηνωμένο Βασίλειο).

Μεταξύ 1997 και 1998, διετέλεσε πληρεξούσιος Υπουργός στο Τμήμα Ευρωπαϊκής Ένωσης του Υπουργείου Εξωτερικών της Κύπρου και στη συνέχεια, από το 1998 έως το 1999, Αναπληρωτής Μόνιμος Αντιπρόσωπος της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Από το 1999 έως το 2002 ο Ν. Αιμιλίου διετέλεσε έκτακτος και πληρεξούσιος πρέσβης της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ιρλανδία.

Μεταξύ 2002 και 2004, άσκησε καθήκοντα Μονίμου Αντιπροσώπου της Κυπριακής Δημοκρατίας στο Συμβούλιο της Ευρώπης και εκπροσώπου της Κυπριακής Κυβερνήσεως στις υποθέσεις ενώπιον του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Το 2004 διορίστηκε Μόνιμος Αντιπρόσωπος της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και άσκησε τα καθήκοντα αυτά μέχρι το 2008.

Το 2008 ο Ν. Αιμιλίου διορίστηκε Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Εξωτερικών της Κύπρου, άσκησε δε τα καθήκοντα αυτά μέχρι το 2012.

Μεταξύ 2012 και 2017, διετέλεσε Μόνιμος Αντιπρόσωπος της Κυπριακής Δημοκρατίας στα Ηνωμένα Έθνη στη Νέα Υόρκη, πριν κληθεί και πάλι να ασκήσει τα καθήκοντα του Μονίμου Αντιπροσώπου της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, από το 2017 έως το 2021. Μετείχε επίσης στην Ομάδα Διαιτητών του Μονίμου Διαιτητικού Δικαστηρίου της Χάγης (Κάτω Χώρες), από το 1995 έως το 2016.

Ο Ν. Αιμιλίου διορίστηκε γενικός εισαγγελέας στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 7 Οκτωβρίου 2021.