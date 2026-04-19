Τραμπ: «Τέρμα ο κύριος καλός» - Απειλεί να ανατινάξει όλο το Ιράν αν δε δεχθεί συμφωνία

Την πρόθεσή του για εκκίνηση διαπραγματεύσεων με το Ιράν ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, λίγο πριν την «εκπνοή» της εκεχειρίας χωρίς ωστόσο να παραλείψει να βάλει εκ νέου κατά της Τεχεράνης την οποία κατηγόρησε για παραβίαση της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός.

«Οι εκπρόσωποί μου πηγαίνουν στο Ισλαμαμπάντ του Πακιστάν - Θα είναι εκεί αύριο το βράδυ, για διαπραγματεύσεις» ανέφερε σε ανάρτησή του στο Truth Social.

«Είναι αυτοί που χάνουν με το κλειστό πέρασμα, 500 εκατομμύρια δολάρια την ημέρα» ανέφερε και συμπλήρωσε ότι «οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν χάνουν τίποτα».

«Προσφέρουμε μια πολύ δίκαιη και λογική συμφωνία, και ελπίζω να την δεχτούν, γιατί, αν δεν το κάνουν, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα γκρεμίσουν κάθε σταθμό παραγωγής ενέργειας και κάθε γέφυρα στο Ιράν».

«Θα καταρρεύσουν γρήγορα, θα καταρρεύσουν εύκολα και, αν δεν αποδεχτούν τη συμφωνία, θα είναι τιμή μου να κάνω αυτό που πρέπει να γίνει και το οποίο θα έπρεπε να είχε γίνει στο Ιράν από άλλους Προέδρους, τα τελευταία 47 χρόνια. Ήρθε η ώρα να τελειώσει η δολοφονική μηχανή του Ιράν» δήλωσε.

Νωρίτερα, πακιστανικές πηγές που μίλησαν υπό τον όρο της ανωνυμίας στο Al Jazeera, ανέφεραν ότι υπάρχει έντονη κινητικότητα στο Ισλαμαμπάντ, ένδειξη ότι μπορεί να βρισκόμαστε σε νέο γύρο συνομιλιών ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ιράν.

Ειδικότερα δύο αμερικανικά αεροσκάφη αερομεταφοράς, C-17 Globemasters, προσγειώθηκαν στην αεροπορική βάση Noor Khan στο Ραβαλπίντι κοντά στην πρωτεύουσα του Πακιστάν, σύμφωνα με το Al Jazeera.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές «οι δρόμοι από το αεροδρόμιο προς την Κόκκινη Ζώνη του Ισλαμαμπάντ έχουν κλείσει προσωρινά, γεγονός που υποδηλώνει αυξημένα μέτρα ασφαλείας».

«Τόσο τα ξενοδοχεία Serena όσο και το Marriott στην Ισλαμαμπάντ εκκενώνονται από τους επισκέπτες και δεν επιτρέπονται νέες κρατήσεις μέχρι την Παρασκευή» συμπληρώνουν.

cnn.gr