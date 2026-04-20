Φιλανθρωπικό δείπνο της Π.Ε.Μ.Σ.Ε. Πάφου την Κυριακή στο Αττίκον προς ενίσχυση του Ταμείου Ευημερίας δυσπραγούντων στρατιωτών

Η Παγκύπρια Επιτροπή Μητέρων και Συζύγων Εθνοφρουρών (Π.Ε.Μ.Σ.Ε.) Πάφου διαδραματίζει έναν ουσιαστικό και πολυδιάστατο ρόλο στην κυπριακή κοινωνία, αποτελώντας τη φωνή και το στήριγμα των οικογενειών των εθνοφρουρών.

Με επίκεντρο τον άνθρωπο, η επιτροπή εργάζεται συστηματικά για τη διασφάλιση της ευημερίας, της αξιοπρέπειας και της ψυχολογικής ενδυνάμωσης των μητέρων και των συζύγων των στρατιωτών που υπηρετούν την πατρίδα. Κύριος στόχος της Π.Ε.Μ.Σ.Ε. ανέφερε η Ελένη Χατζηαντωνά πρόεδρος της Π.Ε.Μ.Σ.Ε. Πάφου είναι η έμπρακτη στήριξη των οικογενειών των εθνοφρουρών μέσα από δράσεις που ενισχύουν την κοινωνική συνοχή και την αλληλεγγύη.

Ανάμεσα στις σημαντικές πρωτοβουλίες της περιλαμβάνονται η παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης, η διοργάνωση ενημερωτικών εκδηλώσεων για ζητήματα που αφορούν τη στρατιωτική θητεία, καθώς και δράσεις κοινωνικής προσφοράς και φιλανθρωπίας.

Παράλληλα, η επιτροπή λειτουργεί ως δίαυλος επικοινωνίας με τις αρμόδιες αρχές, μεταφέροντας τα αιτήματα και τις ανησυχίες των οικογενειών. Σήμερα, οι μητέρες και οι σύζυγοι των στρατιωτών στην Κύπρο αντιμετωπίζουν σημαντικές προκλήσεις.

Μεταξύ αυτών ξεχωρίζουν το άγχος και η ανησυχία για την ασφάλεια των αγαπημένων τους προσώπων, οι οικονομικές πιέσεις, αλλά και η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση και στήριξη σε περιόδους κρίσης.

Η Π.Ε.Μ.Σ.Ε. παρεμβαίνει ενεργά, διεκδικώντας βελτιώσεις στις συνθήκες θητείας, ενισχύοντας τα δίκτυα αλληλοϋποστήριξης και προωθώντας πολιτικές που αναγνωρίζουν τον ρόλο της οικογένειας ως βασικού πυλώνα στήριξης των εθνοφρουρών.

Κοιτάζοντας προς το μέλλον, η επιτροπή επιδιώκει να εξελίξει περαιτέρω τον ρόλο της, ενισχύοντας τη φωνή των οικογενειών σε θεσμικό επίπεδο. Στα σχέδιά της περιλαμβάνονται νέες πρωτοβουλίες για την ενδυνάμωση της συμμετοχής των μελών, η αξιοποίηση σύγχρονων μέσων επικοινωνίας για άμεση ενημέρωση και κινητοποίηση, καθώς και η ανάπτυξη συνεργασιών με άλλους φορείς για την προώθηση κοινών στόχων.

Στο πλαίσιο των δράσεών της, η Π.Ε.Μ.Σ.Ε. Πάφου συνέχισε η κ. Χατζηαντωνά, διοργανώνει την Παρασκευή ένα φιλανθρωποικό δείπνο στο Αττίκον μεζεδοπωλείο , με κοινωνικό φιλανθρωπικό και ψυχαγωγικό χαρακτήρα για ενίσχυση του ταμείου ευημερίας δυσπραγούντων στρατιωτών .

Η βραδιά αυτή αποτελεί ευκαιρία για σύσφιξη των σχέσεων μεταξύ των μελών, ενίσχυση του έργου της επιτροπής, αλλά και έμπρακτη έκφραση στήριξης προς τις οικογένειες των εθνοφρουρών. Με μουσική, χορό και ζεστό κλίμα, η εκδήλωση φιλοδοξεί να μεταδώσει μήνυμα ενότητας, ελπίδας και συλλογικής δύναμης.