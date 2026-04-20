Αφθώδης πυρετός: Η ΕΕ να πιέσει τους Τουρκοκύπριους, λέει ο Λεωνίδας Φυλακτού - Συνεργασία με διαφωνίες για θανατώσεις ζώων [ηχητικό]

Συνεχίζονται οι επαφές μεταξύ της ελληνοκυπριακής και τουρκοκυπριακής πλευράς, για τη διαχείριση του αφθώδους πυρετού, με τον πρόεδρο της Δικοινοτικής Τεχνικής Επιτροπής για την Υγεία, Λεωνίδα Φυλακτού, να ξεκαθαρίζει πως δεν υπάρχει άρνηση συνεργασίας από την τουρκοκυπριακή πλευρά, αλλά διαφωνία ως προς τις θανατώσεις ζώων που αρνούνται να πραγματοποιήσουν.

Μιλώντας στην εκπομπή «Δεύτερη Ματιά» στο ραδιόφωνο του Πολίτη 107,6 και 97,6, ο κ. Φυλακτού ανέφερε ότι το βασικό ζήτημα εντοπίζεται στα πρωτόκολλα που ακολουθούνται, επισημαίνοντας πως η ελληνοκυπριακή πλευρά έθεσε το θέμα της υιοθέτησης των ευρωπαϊκών προτύπων και από τα κατεχόμενα.

Η ε/κ πλευρά υπέβαλε την περασμένη εβδομάδα μέσω του Ε/Κ συμπροέδρου, Λεωνίδα Φυλακτού, αίτημα προς την τ/κ πλευρά, ώστε να γίνει μία δεύτερη συνεδρίαση της Δικοινοτικής Επιτροπής Υγείας, και συγκεκριμένα της Κτηνιατρικής Υποεπιτροπής, μετά τη συνάντηση της 17ης Μαρτίου, όπου οι κτηνίατροι από τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες της Κυπριακής Δημοκρατίας, υπό την προσωπική τους ιδιότητα, ζήτησαν από την τ/κ πλευρά να λειτουργεί στη βάση του ευρωπαϊκού κεκτημένου για ενιαία και ομοιόμορφη πολιτική. Σημειώνεται ότι στα κατεχόμενα δεν έχουν προχωρήσει σε θανατώσεις ζώων πλην των πολύ σοβαρών περιστατικών. Επίσης έθεσαν στο τραπέζι τον έλεγχο της βόσκησης κατά μήκος της πράσινης γραμμής και ανέδειξαν την ανάγκη δημιουργίας κοινής επιτροπής για ομοιόμορφη αντιμετώπιση τέτοιων καταστάσεων, στη βάση των ενωσιακού δικαίου. Τα τ/κ μέλη της Κτηνιατρικής Υποεπιτροπής ζήτησαν χρόνο για να μελετήσουν το ενδεχόμενο αλλαγής της στρατηγικής τους και να επανέλθουν.

Όπως εξήγησε, πραγματοποιούνται συναντήσεις και από την τουρκοκυπριακή πλευρά έχουν μεταφερθεί δυσκολίες στην εφαρμογή των σχετικών διαδικασιών, με την ίδια να δηλώνει ότι θα επανέλθει επί του ζητήματος. Στο πλαίσιο αυτό, αναμένεται νέα συνάντηση την ερχόμενη εβδομάδα, κατά την οποία θα ξεκαθαρίσει η στάση που θα τηρηθεί.

Σε ό,τι αφορά το χαλλούμι, ο κ. Φυλακτού σημείωσε πως το θέμα δεν τέθηκε στη συζήτηση της Επιτροπής. Ανέφερε, ωστόσο, ότι σύμφωνα με τα όσα μεταφέρθηκαν, στα κατεχόμενα βρίσκεται σε εξέλιξη εμβολιασμός του ζωικού κεφαλαίου, ενώ δεν υπάρχουν ενεργές εστίες της ασθένειας, χωρίς όμως να υπάρχει δυνατότητα επιτόπιου ελέγχου για επιβεβαίωση των στοιχείων αυτών.

Τόνισε παράλληλα ότι η πίεση που ασκείται από τη Δικοινοτική Τεχνική Επιτροπή δεν είναι από μόνη της επαρκής, υπογραμμίζοντας πως καθοριστικό ρόλο θα πρέπει να διαδραματίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία και χρηματοδοτεί την τουρκοκυπριακή κοινότητα, ώστε να διασφαλιστεί η εφαρμογή κοινών πρακτικών στη διαχείριση της κρίσης.

Ακούστε την παρέμβαση του Λεωνίδα Φυλακτού, στην εκπομπή «Δεύτερη Ματιά» που μεταδίδεται καθημερινά από τον Πολίτη 107.6 & 97.6:

