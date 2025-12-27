Ιστορικά ρεκόρ και εξαιρετικές επιδόσεις στις αγορές - Οι καταλύτες του 2025

Το 2025 ήταν μια εξαιρετική χρονιά για τα χρηματιστήρια καθώς σημειώθηκαν ιστορικά ρεκόρ σε ΗΠΑ, Ευρώπη και Ιαπωνία, με έντονη μεταβλητότητα και ισχυρές αποδόσεις. Η «λίστα» της ανασκόπησης της χρονιάς περιλαμβάνει πληθώρα γεγονότων που θα μπορούσαν να «γκρεμίσουν» την αγορά, ωστόσο τα περισσότερα χρηματιστήρια έδειξαν ανθεκτικότητα, ξεπερνώντας γρήγορα τα πρώτα σοκ.

Οι παγκόσμιες μετοχές είχαν μια εντυπωσιακή πορεία το 2025, παρά τις περιόδους μεταβλητότητας, με τον δείκτη MSCI All Country World να σημειώνει άνοδο 19% από την αρχή του έτους, μετά από κέρδη 15,7% το 2024 και 20,1% το 2023.

Το ανοιχτό μέτωπο των δασμών

Για τους οικονομολόγους, η λέξη της χρονιάς για το 2025 ήταν «δασμοί», ενώ το εμπόριο αναμένεται να παραμείνει στο επίκεντρο των συζητήσεων και το 2026, σύμφωνα με τον Paul Donovan, Chief Economist της UBS.

Οι κινήσεις του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στο μέτωπο των εμπορικών σχέσεων αύξησαν τον μέσο δασμολογικό συντελεστή σε σχεδόν 17% από λιγότερο από 3% στο τέλος του 2024, σύμφωνα με το Yale Budget Lab, και οι εισφορές αποφέρουν πλέον περίπου 30 δισ. δολάρια το μήνα σε έσοδα για το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ.

Η «Ημέρας Απελευθέρωσης» του Ντόναλντ Τραμπ τον Απρίλιο προκάλεσε ένα τεράστιο σοκ στο παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα, το οποίο συνοδεύτηκε από μαζικές πωλήσεις μετοχών, ρευστοποιήσεις στα Treasuries και αποδυνάμωση του δολαρίου.

Ωστόσο, η άμεση αναδίπλωση με την ανακοίνωση της αναβολής και οι πολύμηνες συζητήσεις που ακολούθηκαν έστειλαν ένα διαφορετικό μήνυμα στην αγορά, η οποία έφτιαξε μέχρι και ένα νέο ακρωνύμιο. Το TACO trade.

Σύμφωνα με τους αναλυτές, οι αβεβαιότητες που συνδέονται με τους εμπορικούς δασμούς παραμένουν υπαρκτές, ωστόσο φαίνεται να εισέρχονται σε τροχιά σταδιακής διευθέτησης, γεγονός που ενδέχεται να καταστήσει το 2026 έτος-ορόσημο για την αποκλιμάκωση γεωπολιτικών κινδύνων.

Το αφήγημα της Τεχνητής Νοημοσύνης

Στο διεθνές περιβάλλον, το αφήγημα της Τεχνητής Νοημοσύνης αποτέλεσε τον βασικό καταλύτη των εξελίξεων στις αγορές, καθώς, παρά τις γεωπολιτικές αναταράξεις και την κλιμάκωση του εμπορικού πολέμου, οι επενδυτές διατήρησαν την αισιοδοξία τους έως το τέλος της χρονιάς, οδηγώντας τους βασικούς χρηματιστηριακούς δείκτες σε διαδοχικά ιστορικά υψηλά, σύμφωνα με το απολογιστικό δελτίο της Beta Χρηματιστηριακής.

Όπως επισημαίνουν οι αναλυτές, παρότι διατυπώνονται επιφυλάξεις αναφορικά με την ταχύτητα και την απόδοση των ιδιαίτερα μεγάλων επενδύσεων που απαιτούνται για την υποστήριξη των νέων τεχνολογιών, η στρατηγική σημασία της Τεχνητής Νοημοσύνης για την παραγωγικότητα και την ανταγωνιστικότητα των οικονομιών εξακολουθεί να λειτουργεί ως βασικός πυλώνας της επενδυτικής εμπιστοσύνης.

Μια πολύ καλή χρονιά για το ΧΑ

Το 2025 ήταν μια χρονιά που το Ελληνικό Χρηματιστήριο έκανε πολλά βήματα προς τα εμπρός και ένα μεγάλο υποσχόμενο άλμα το οποίο θα κριθεί σε βάθος χρόνου για την προστιθέμενη αξία που θα έχει τόσο στο εγχώριο χρηματοοικονομικό οικοσύστημα όσο και στην ίδια την οικονομία.

H απόκτηση του πλειοψηφικού ελέγχου της ΕΧΑΕ από το Euronext ήταν το χρηματιστηριακό γεγονός της χρονιάς.

«Mια κίνηση που προσδίδει άλλα χαρακτηριστικά στην Ελληνική αγορά φέρνοντας τις εισηγμένες πιο κοντά στο κλαμπ επενδυτικών κεφαλαίων που δραστηριοποιούνται εντός της περιμέτρου των ανεπτυγμένων αγορών με διαφορετικά δεδομένα ρευστότητας αλλά και απαιτήσεων σε μεγέθη» σύμφωνα με την Beta Χρηματιστηριακή.

Υπενθυμίζεται πως η ελληνική αγορά στο σύνολο της σημειώνει την πέμπτη συνεχόμενη θετική χρονιά αποδόσεων.

Η οποία είναι μια από τις καλύτερες για το 2025 στην Ευρώπη.

Παράλληλα, η αγορά βελτίωσε την ρευστότητα των συναλλαγών της κατά 57% σε σχέση με το 2024, ενώ και η συμμετοχή των ενεργών κωδικών αυξήθηκε κατά 20% παραμένοντας ωστόσο αισθητά χαμηλότερα (-42%) από τα προ κρίσης επίπεδα.

