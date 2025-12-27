Επίσημη επίσκεψη στις ΗΠΑ ετοιμάζουν Κάρολος και Ουίλιαμ το 2026

Ο βασιλιάς Κάρολος και ο γιος του Ουίλιαμ φέρονται να σχεδιάζουν ξεχωριστές επισκέψεις στις Ηνωμένες Πολιτείες το 2026, έτος που θα σηματοδοτήσει την 250ή επέτειο της αμερικανικής ανεξαρτησίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες βρίσκονται σε εξέλιξη προχωρημένες συζητήσεις για ένα ταξίδι του μονάρχη, ενώ ο πρίγκιπας της Ουαλίας αναμένεται να επισκεφθεί την χώρα κατά τη διάρκεια του Παγκοσμίου Κυπέλλου FIFA σύμφωνα με δημοσίευμα των The Times.

Αυτή η βασιλική επίσκεψη αν γίνει θα είναι η πρώτη ενός Βρετανού μονάρχη εν ενεργεία από το 2007.

Η χρονική συγκυρία δεν είναι τυχαία καθώς καθώς το Ηνωμένο Βασίλειο συνεχίζει τις προσπάθειες για την οριστικοποίηση μιας εμπορικής συμφωνίας με τις ΗΠΑ, αφότου η Ουάσινγκτον φέρεται να ανέστειλε την τεχνολογική συνεργασία που ανακοινώθηκε κατά τη διάρκεια της επίσημης επίσκεψης του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στη Βρετανία τον Σεπτέμβριο.

Υπενθυμίζεται ότι Αμερικανός πρόεδρος έτυχε «βασιλικής υποδοχής» κατά την επίσημη επίσκεψή του στη Βρετανία - καθώς φιλοξενήθηκε στο κάστρο του Ουίνδσορ από τον Κάρολο - και δεν έκρυψε την ικανοποίησή του για το γεγονός.

Άγνωστο παραμένει αν κατά τις επισκέψεις αυτές θα υπάρξει προσπάθεια συμφιλίωσης ανάμεσα στον Κάρολο και τον γιο του Χάρι ο οποίος αποφάσισε να εγκαταλείψει τη Βρετανία και τα πριγκιπικά καθήκοντα για μια πιο ήσυχη ζωή στις ΗΠΑ με την οικογένειά του και η οποία έχει προκαλέσει ρήξη στις σχέσεις με τον αδελφό του Ουίλιαμ.

