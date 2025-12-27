Λάρνακα: Πιστοί στο ραντεβού τους οι χειμερινοί κολυμβητές - Έκαναν το τελευταίο μπάνιο της χρονιάς

Πιστοί στο ραντεβού τους ήταν και σήμερα, τελευταίο Σάββατο του χρόνου, οι χειμερινοί κολυμβητές, οι οποίοι ανελλιπώς τα τελευταία χρόνια βουτούν στην παραλία κοντά στον ΚΟΤ στη Λάρνακα.

Το σημερινό πρωινό για τους χειμερινούς κολυμβητές ήταν διαφορετικό αφού εκτός από μπάνιο στη θάλασσα, το πρόγραμμα περιελάμβανε και πολλές ευχές και πλούσιο φαγοπότι στην παραλία.

Οι χειμερινοί κολυμβητές ευχήθηκαν υγεία και ευτυχία σε κάθε σπίτι και για το νέο χρόνο και πολλές βουτιές στη θάλασσα.

Ευχήθηκαν ο νέος χρόνος να είναι καλύτερος από το 2025 το οποίο μας αποχαιρετά σε λίγα 24ωρα.

Το παρών τους έδωσαν και φίλοι των χειμερινών κολυμβητών τους οποίους προσκάλεσαν στο παρτι.

Οι χειμερινοί κολυμβητές συναντιώνται κάθε Σάββατο πρωί στο συγκεκριμένο σημείο, χειμώνα και καλοκαίρι και απολαμβάνουν το μπάνιο στη θάλασσα.

Πηγή: ΚΥΠΕ