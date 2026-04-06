Στα 110 δολάρια η τιμή του πετρελαίου μετά τις τελευταίες απειλές Τραμπ κατά Ιράν

Η τιμή του πετρελαίου έφτασε τα 110 δολάρια το βαρέλι, μετά την απειλή του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ κατά του Ιράν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, σύμφωνα με το BBC.

Η τιμή του Brent σημείωσε αρχικά άνοδο 1,6% στα 110,85 δολάρια, προτού υποχωρήσει ελαφρώς κατά τη διάρκεια των πρωινών συναλλαγών στην Ασία.

Το αμερικανικό αργό σημείωσε μικρή άνοδο 0,3% στα 111,80 δολάρια.

Η αρχική άνοδος σημειώθηκε αφού ο Τραμπ άσκησε περισσότερη πίεση στην Τεχεράνη, απειλώντας να χτυπήσει τις γέφυρες και τα εργοστάσια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας του Ιράν, εάν το Ιράν δεν υποχωρούσε από την απειλή του εναντίον πλοίων που προσπαθούν να διασχίσουν τη στρατηγικής σημασίας εμπορική θαλάσσια οδό του Στενού του Ορμούζ.

Οι κύριες ασιατικές χρηματιστηριακές αγορές σημείωσαν επίσης μικρή άνοδο. Ο δείκτης Nikkei 225 της Ιαπωνίας αυξήθηκε κατά 1,6%, ενώ ο δείκτης Kospi της Νότιας Κορέας σημείωσε άνοδο 0,9%.

