CIReN: Δεν τεκμηριώνεται η θέση του ηγέτη των Τουρκοκυπρίων ότι πολλές νησιωτικές χώρες δεν διαθέτουν απευθείας πτήσεις

Turgut Denizgil

Η ανυπαρξία απευθείας διεθνών πτήσεων προς το «βόρειο τμήμα της Κύπρου» αποτελεί από καιρό αντικείμενο πολιτικής και δημόσιας συζήτησης. Ο ηγέτης των Τουρκοκυπρίων, Τούφαν Ερχιούρμαν, δήλωσε πρόσφατα ότι το ζήτημα που εγείρεται είναι υπερβολικό και υποστήριξε ότι πολλά νησιωτικά κράτη δεν διαθέτουν απευθείας πτήσεις. Για να ελέγξει τον ισχυρισμό του Ερχιούρμαν, το CIReN εξέτασε τις αεροπορικές συνδέσεις προς νησιωτικά κράτη καθώς και προς μη κυρίαρχα νησιά, προκειμένου να διαπιστώσει ποια από αυτά δεν διαθέτουν απευθείας διεθνείς πτήσεις και αν η κατάσταση στο βόρειο τμήμα της Κύπρου είναι πράγματι συγκρίσιμη.

Ο ισχυρισμός

Σύμφωνα με δημοσιεύματα των τουρκικών μέσων ενημέρωσης, ο Ερχιουρμάν, σε συνέντευξη που παραχώρησε σε ομάδα δημοσιογράφων από την Τουρκία, δήλωσε:

«Μερικές φορές υπερβάλλουμε με το ζήτημα της έλλειψης απευθείας πτήσεων. Σε πολλές νησιωτικές χώρες του κόσμου δεν μπορείς να πετάξεις απευθείας. Πρέπει να αλλάξεις αεροπλάνο για να φτάσεις εκεί. Αλλά υπάρχει ελκυστικότητα εκεί. Μπορείς να δημιουργήσεις αυτή την ελκυστικότητα ή μπορείς να επικοινωνήσεις την υπάρχουσα ελκυστικότητα; Εκεί έχουμε μια ανεπάρκεια. Έχουμε ακόμα ανεκμετάλλευτο χώρο στον τουρισμό».

Ο Ερχιούρμαν αναφερόταν στον τομέα του τουρισμού διατύπωσε την άποψή του ότι το βόρειο τμήμα της Κύπρου δεν έχει καταφέρει να καθιερωθεί ως ελκυστικός τουριστικός προορισμός, παρά το δυναμικό που διαθέτει. Σε αυτό το πλαίσιο, συνέκρινε το βόρειο τμήμα με άλλα νησιά που επίσης δεν διαθέτουν απευθείας πτήσεις, αλλά έχουν μεγαλύτερη τουριστική ελκυστικότητα.

Μεθοδολογία

Το CIReN εξέτασε τα αεροπορικά δρομολόγια για 47 νησιωτικά κράτη και 23 μη κυρίαρχα νησιά. Η ανάλυση βασίζεται σε δεδομένα δρομολογίων που προέρχονται από δημόσια προσβάσιμες βάσεις δεδομένων για την αεροπορία, με σκοπό να προσδιοριστεί ποια από αυτά τα νησιά είναι προσβάσιμα μέσω απευθείας διεθνών εμπορικών πτήσεων χωρίς υποχρεωτική ενδιάμεση στάση σε τρίτη χώρα.

Τα γεγονότα

Λόγω του γεγονότος ότι το «βόρειο τμήμα της Κύπρου» δεν είναι διεθνώς αναγνωρισμένο, δεν υπάρχουν απευθείας πτήσεις προς το αποσχισθέν κράτος από καμία χώρα εκτός της Τουρκίας. Οι διεθνείς αεροπορικές αρχές δεν αναγνωρίζουν το αεροδρόμιο Ercan/Τύμπου στη βόρεια Κύπρο ως επίσημο διεθνές σημείο εισόδου. Ως εκ τούτου, οι διεθνείς πτήσεις δεν μπορούν να προσγειωθούν νόμιμα εκεί απευθείας. Πρέπει να περάσουν από αναγνωρισμένο αεροδρόμιο στην Τουρκία, καθώς είναι η μόνη χώρα που αναγνωρίζει το βόρειο τμήμα της Κύπρου ως κράτος.

Αν και τα δρομολόγια των πτήσεων μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με την εποχή, η ανάλυση του CIReN επιβεβαιώνει ότι μόνο 5 από τα συνολικά 70 κατοικημένα νησιά με τουλάχιστον ένα αεροδρόμιο δεν έχουν συστηματικά απευθείας διεθνείς πτήσεις.

Τι είναι χαρακτηριστικό για τα νησιωτικά κράτη;

Τα στοιχεία δείχνουν επίσης ότι η συντριπτική πλειοψηφία τόσο των νησιωτικών κρατών όσο και των μη κυρίαρχων νησιών διαθέτει απευθείας διεθνείς πτήσεις προς τουλάχιστον δύο ξένες χώρες, συχνά σε πολλαπλές περιοχές.

Μεγάλα νησιωτικά κράτη όπως η Ιαπωνία, η Ινδονησία, η Ιρλανδία και το Ηνωμένο Βασίλειο διαθέτουν εκτεταμένα δίκτυα απευθείας πτήσεων.

Μεσαίου μεγέθους νησιωτικά κράτη – όπως η Κύπρος, η Μάλτα, η Ισλανδία, ο Μαυρίκιος, οι Μαλδίβες και οι Σεϋχέλλες – διαθέτουν απευθείας πτήσεις προς δεκάδες χώρες σε όλη την Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή, την Ασία και την Αφρική.

Ακόμη και μικρά νησιωτικά κράτη όπως η Σαμόα, η Δομινίκα, η Αγία Λουκία και η Τόνγκα έχουν γενικά πολλαπλές απευθείας περιφερειακές συνδέσεις με γειτονικές χώρες ή σημαντικούς αεροπορικούς κόμβους.

Τα μικροκράτη του Τουβαλού και της Μικρονησίας, με εξαιρετικά μικρή έκταση, χαμηλό πληθυσμό και καθεστώς απομονωμένων νησιωτικών κρατών του Ειρηνικού, εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από πτήσεις από έναν μόνο περιφερειακό κόμβο.

Μη κυρίαρχα νησιά

Το CIReN εξέτασε επίσης τα μη κυρίαρχα νησιά και το αν τα περισσότερα από αυτά διαθέτουν απευθείας πτήσεις ή όχι.

Σύμφωνα με την ανάλυσή μας, τα μόνα μη κυρίαρχα νησιά που δεν διαθέτουν απευθείας διεθνείς πτήσεις είναι τα πολύ απομακρυσμένα νησιά της Ασένσιον (Ηνωμένο Βασίλειο), του Κρίστμας (Αυστραλία) και του Νόρφολκ (Αυστραλία).

Περιορισμένες εξαιρέσεις – και γιατί υπάρχουν

Η ανάλυση του συνόλου των δεδομένων εντοπίζει έναν πολύ περιορισμένο αριθμό μικροκρατών ή πολύ μικρών νησιών, κυρίως στον Ειρηνικό, τον Ατλαντικό και τον Ινδικό Ωκεανό, με εξαιρετικά περιορισμένη άμεση αεροπορική πρόσβαση.

Όλες αυτές οι περιπτώσεις χαρακτηρίζονται από πολύ μικρό πληθυσμό και ακραία γεωγραφική απομόνωση.

Αεροδρόμιο Ercan/Tymbou στη «βόρεια Κύπρο»: απευθείας πτήσεις μόνο από την Τουρκία

Το «βόρειο τμήμα της Κύπρου» διαφέρει ριζικά από τα μικροκράτη και τα μη κυρίαρχα νησιά που αναλύθηκαν παραπάνω. Δεν είναι γεωγραφικά απομακρυσμένο, έχει πληθυσμό 476.214 κατοίκους σύμφωνα με τα τελευταία επίσημα στοιχεία και βρίσκεται στην Ανατολική Μεσόγειο, έναν σημαντικό περιφερειακό αεροπορικό διάδρομο.

Γιατί η σύγκριση δεν ισχύει

Ο ισχυρισμός του Ερχιούρμαν συγχέει δύο πολύ διαφορετικές καταστάσεις: τις ενδιάμεσες στάσεις που γίνονται λόγω απόστασης, κλίμακας ή ζήτησης της αγοράς και μια περιοχή σε έναν σημαντικό αεροπορικό διάδρομο, όπου η άμεση διεθνής αεροπορική πρόσβαση περιορίζεται για πολιτικούς και νομικούς λόγους.

Η ανάλυση δείχνει ότι το «βόρειο τμήμα της Κύπρου» δεν αντιμετωπίζει ένα φυσιολογικό φαινόμενο, αλλά έναν μοναδικό περιορισμό.

Απόφαση – Ψευδής

Ο ισχυρισμός ότι η έλλειψη απευθείας πτήσεων προς το «βόρειο τμήμα της Κύπρου» είναι υπερβολικός και ότι πολλά νησιωτικά κράτη δεν διαθέτουν απευθείας πτήσεις δεν υποστηρίζεται από τα στοιχεία.

Επιπλέον, ο ισχυρισμός αυτός συσκοτίζει τους πολιτικούς και νομικούς λόγους που κρύβονται πίσω από τον περιορισμό της αεροπορικής πρόσβασης στο βόρειο τμήμα της Κύπρου και προσπαθεί να τον παρουσιάσει ως ένα φυσιολογικό και συνηθισμένο χαρακτηριστικό της νησιωτικής γεωγραφίας.

Πηγή: ciren.cy