Στρατηγική Συνεργασία CFA Society Cyprus - Invest Cyprus

Μνημόνιο Συνεργασίας υπέγραψαν ο Σύνδεσμος Χρηματοοικονομικών Αναλυτών Κύπρου (CFA Society Cyprus) και ο Invest Cyprus, με στόχο την εδραίωση και ενίσχυση της συνεργασίας τους σε θέματα επενδύσεων, επαγγελματικής ανάπτυξης και βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης.

Η συμφωνία αντικατοπτρίζει τη κοινή δέσμευση για στήριξη του διαρκώς εξελισσόμενου επενδυτικού τοπίου της Κύπρου, εστιάζοντας στη συνεργασία μεταξύ των επαγγελματιών επενδύσεων και των βασικών εθνικών φορέων. Με την υπογραφή του Μνημονίου, ο CFA Society Cyprus και ο Invest Cyprus δεσμεύονται να προωθήσουν υψηλά επαγγελματικά πρότυπα, να ενθαρρύνουν την ανταλλαγή γνώσεων και να συμβάλουν σε πρωτοβουλίες που ενισχύουν τη διαφάνεια, τη δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας και την εμπιστοσύνη των επενδυτών.

Στο πλαίσιο του Μνημονίου Συνεργασίας, ο CFA Society Cyprus και ο Invest Cyprus δεσμεύονται επίσης να διερευνήσουν τη δυνατότητα ανάληψης κοινών πρωτοβουλιών και δράσεων όπως και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων που αφορούν στις αρμοδιότητές τους. Η συμφωνία προβλέπει, ακόμα, τη διευκόλυνση τους διαλόγου σχετικά με τις επενδυτικές τάσεις, τις ρυθμιστικές εξελίξεις και τις παγκόσμιες βέλτιστες πρακτικές, ενώ ταυτόχρονα συμβάλλει στην προώθηση της Κύπρου ως αξιόπιστου και ανταγωνιστικού επενδυτικού προορισμού.

Ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Χρηματοοικονομικών Αναλυτών Κύπρου (CFA Society Cyprus) κ. Κωνσταντίνος Κουρουγιάννης, ανέφερε ότι το Μνημόνιο Συνεργασίας αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των δύο οργανισμών. Συνεργαζόμενοι με τον Invest Cyprus, σημείωσε ο κ. Κουρούγιαννης, επιδιώκουμε να αξιοποιήσουμε την εμπειρογνωμοσύνη μας στηρίζοντας την επενδυτική κοινότητα, να προωθήσουμε την επαγγελματική αριστεία και να συμβάλουμε στη μακροπρόθεσμη οικονομική ανθεκτικότητα της χώρας.

Η συνεργασία μεταξύ CFA Society Cyprus και Invest Cyprus αναμένεται να δημιουργήσει μια πλατφόρμα αλληλεπίδρασης μεταξύ τοπικών και διεθνών φορέων, ενισχύοντας παράλληλα τη σημασία της ηθικής, του επαγγελματισμού και της βιωσιμότητας στον τομέα των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών.

CFA Society Cyprus και Invest Cyprus εξέφρασαν την πεποίθηση ότι αυτή η συνεργασία θα οδηγήσει σε πρακτικά αποτελέσματα και πρωτοβουλίες, με στόχο ένα ισχυρότερο χρηματοοικονομικό οικοσύστημα και ένα ευημερούν μέλλον για την Κύπρο.

CFA Society Cyprus

Ο CFA Society Cyprus αποτελεί τον κορυφαίο φορέα εκπροσώπησης επαγγελματιών στον τομέα των επενδύσεων, με ηγετική παρουσία, από το 2003, στα χρηματοοικονομικά δρώμενα του τόπου. Είναι μέλος του παγκόσμιου δικτύου CFA Institute και αριθμεί σήμερα 290 μέλη. Αποστολή του CFA Society Cyprus είναι η προώθηση ηθικών προτύπων και επαγγελματικής αριστείας, συμβάλλοντας ενεργά στη διαμόρφωση ενός σύγχρονου και αξιόπιστου επενδυτικού περιβάλλοντος, σε στενή συνεργασία με τις Εποπτικές Αρχές, το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου και άλλους επαγγελματικούς οργανισμούς.