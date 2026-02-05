ΟΗΕ: «Σοβαρή στιγμή για την παγκόσμια ασφάλεια» η λήξη της συμφωνίας ΗΠΑ-Ρωσίας για τα πυρηνικά

Μονιμοποιήθηκε πριν τον μονιμοποιήσουν ο Έλμος - Ανακλήθηκε η απόφαση του δ.σ. του ΡΙΚ επειδή μπέρδεψαν τις ημερομηνίες

ΜΙΧΑΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΥ

Οι ΡΙΚάδες λένε πως... μπέρδεψαν τις ημερομηνίες και έχει γίνει ήδη μόνιμος. Φυσικά, μέχρι να επικυρωθούν τα (νέα) πρακτικά, ποιος ξέρει αν θα αλλάξει άλλος απόφαση και ξε...μονιμοποιηθεί!

Ανακάλεσε την απόφασή του το διοικητικό συμβούλιο του ΡΙΚ στη χθεσινή έκτακτη συνεδρίασή του και ο Έλμος Νεοκλέους είναι μόνιμος υπάλληλος του ημικρατικού οργανισμού, επιστρέφοντας στη θέση του τμηματάρχη τηλεόρασης. Στις 22/01 το δ.σ. του ιδρύματος είχε αποφασίσει να μην επικυρώσει τον διορισμό του, ωστ...

