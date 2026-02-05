Μονιμοποιήθηκε πριν τον μονιμοποιήσουν ο Έλμος - Ανακλήθηκε η απόφαση του δ.σ. του ΡΙΚ επειδή μπέρδεψαν τις ημερομηνίες

Ανακάλεσε την απόφασή του το διοικητικό συμβούλιο του ΡΙΚ στη χθεσινή έκτακτη συνεδρίασή του και ο Έλμος Νεοκλέους είναι μόνιμος υπάλληλος του ημικρατικού οργανισμού, επιστρέφοντας στη θέση του τμηματάρχη τηλεόρασης. Στις 22/01 το δ.σ. του ιδρύματος είχε αποφασίσει να μην επικυρώσει τον διορισμό του, ωστ...

Αποκτήστε πρόσβαση σε όλο το περιεχόμενο με Premium Συνδρομή!