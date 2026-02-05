Στρατηγική Επενδυτική Ευκαιρία Οικιστικής Ανάπτυξης στην Κάτω Δευτερά

Η GoGordian Real Estate παρουσιάζει μια ξεχωριστή επενδυτική πρόταση στον τομέα της οικιστικής ανάπτυξης - ένα μεγάλο οικιστικό τεμάχιο 26,608 τ.μ. σε έναν ελκυστικό προαστιακό προορισμό της Λευκωσίας, στην Κάτω Δευτερά, μια περιοχή που εξελίσσεται δυναμικά.

Πρόκειται για ένα ακίνητο που συνδυάζει ευελιξία και απόδοση, απευθυνόμενο σε επενδυτές και εταιρείες ανάπτυξης γης που αναζητούν έργα με προοπτική.

Αρ. Αναφοράς: 9645

Τιμή Πώλησης: €1,830,000

Το μέγεθος του ακινήτου 26,608 τ.μ. προσφέρει τη δυνατότητα:

Διαχωρισμού σε οικιστικά οικόπεδα

Ανάπτυξης ενιαίου οικιστικού έργου

Δημιουργίας σύγχρονων μονοκατοικιών

Το ακίνητο μπορεί να αξιοποιηθεί είτε συνολικά είτε σταδιακά, με ευελιξία στη στρατηγική υλοποίησης.

Υψηλός Συντελεστής Δόμησης – Ισχυρό Επενδυτικό Πλεονέκτημα

Ο συντελεστής δόμησης 60% ενισχύει καθοριστικά την εμπορική δυναμική του έργου:

Επιτρέπει την ανάπτυξη ευρύχωρων κατοικιών

Παρέχει τη δυνατότητα κατασκευής δύο κατοικιών στα περισσότερα οικόπεδα

Δημιουργεί προϋποθέσεις για αύξηση του αριθμού των μονάδων για πώληση και προοπτικές για υψηλότερη απόδοση

Τοποθεσία με Ζήτηση & Προοπτική Ανάπτυξης

Η Κάτω Δευτερά ξεχωρίζει ως μια περιοχή που συνδυάζει:

Προσιτές τιμές οικοπέδων , σημαντικά χαμηλότερες από άλλες περιοχές κοντά στο κέντρο της Λευκωσίας

, σημαντικά χαμηλότερες από άλλες περιοχές κοντά στο κέντρο της Λευκωσίας Ποιοτικό περιβάλλον διαβίωσης , κοντά στη φύση και μακριά από το θόρυβο και τη ρύπανση

, κοντά στη φύση και μακριά από το θόρυβο και τη ρύπανση Άμεση πρόσβαση στον αυτοκινητόδρομο και στο αστικό κέντρο, στοιχείο καθοριστικό για τη ζήτηση σύγχρονων κατοικιών

Η αυξανόμενη ζήτηση για κατοικίες σε προσιτές τιμές καθιστά την περιοχή ιδιαίτερα ελκυστική για μελλοντικούς αγοραστές.

Το ακίνητο δεν εμπίπτει σε ΦΠΑ και τέλη μεταβίβασης.

Ευκαιρία επένδυσης που δεν πρέπει να χάσετε

Με ισχυρά πολεοδομικά χαρακτηριστικά, προνομιακή τοποθεσία και σημαντικά φορολογικά πλεονεκτήματα, το οικιστικό τεμάχιο στην Κάτω Δευτερά αποτελεί μια επένδυση με αναπτυξιακό αποτύπωμα.

Η GoGordian Real Estate συνεχίζει να φέρνει στην αγορά ευκαιρίες που συνδυάζουν προοπτική και αξία.