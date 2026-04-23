Εγκαίνια νέων εγκαταστάσεων Ομίλου Φάνος Ν. Επιφανίου

Με ιδιαίτερη επιτυχία και με την παρουσία της Προέδρου της Βουλής των Αντιπροσώπων, καςΑννίτας Δημητρίου, βουλευτών, εκπροσώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης, και πλήθος προσκεκλημένων, πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια των νέων εγκαταστάσεων του Ομίλου Φάνος Ν. Επιφανίου Δ.Ε. Λτδ, στην οδό Μετεώρων στον Στρόβολο, σηματοδοτώντας ένα σημαντικό ορόσημο στην αναπτυξιακή πορεία του οργανισμού.

Οι νέες εγκαταστάσεις φιλοξενούν το κατάστημα Δομικών Υλικών της εταιρείας στη Λευκωσία και το κατάστημα της θυγατρικής εταιρείας Hydrotherm, συμπληρώνοντας έτσι μια σύγχρονη υποδομή, που ενισχύει ουσιαστικά τη λειτουργική ικανότητα του Ομίλου και αναβαθμίζει το επίπεδο εξυπηρέτησης.

Η επένδυση για την ανάπτυξη των εγκαταστάσεων ανήλθε περίπου στα €4 εκατομμύρια και περιλάμβανε την αγορά γης και υφιστάμενου κτηρίου και πλήρη ανακαίνιση και διαμόρφωσή του, ώστε να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες της αγοράς.

Ο όμιλος εταιριών Φάνος Ν. Επιφανίου, με πολυετή παρουσία στον τομέα της οικοδομικής και κατασκευαστικής βιομηχανίας, συνεχίζει να επενδύει δυναμικά σε νέους τομείς και υποδομές, ενισχύοντας περαιτέρω το ευρύ φάσμα προϊόντων και λύσεων που προσφέρει – από σίδηρο οικοδομής και προϊόντα χάλυβα μέχρι συστήματα κλιματισμού, είδη υγιεινής και δάπεδα, φωτοβολταϊκά συστήματα και ενεργειακές λύσεις, καθώς και τεχνικά δομικά υλικά που σχετίζονται με τη θερμομόνωση, υγρομόνωση και συντήρηση κτηρίων.

Ιδιαίτερη σημασία έχει και η στρατηγική επέκταση της εταιρείας στον τομέα της ξηράς δόμησης (γυψοσανίδες), ενισχύοντας την παρουσία της σε έναν σημαντικό και αναπτυσσόμενο κλάδο της αγοράς, μέσα από συνεργασίες με κορυφαίους ευρωπαϊκούς ομίλους, όπως είναι η FIBRAN GYPS.

Κατά τον χαιρετισμό του, ο Γενικός Διευθυντής της εταιρείας, Νικόλας Επιφανίου υπογράμμισε ότι η νέα αυτή επένδυση αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου αναπτυξιακού σχεδιασμού, βασισμένου στη φιλοσοφία της συνεχούς εξέλιξης, της ενίσχυσης του ανθρώπινου δυναμικού και της διαρκούς αναβάθμισης των υπηρεσιών προς τους πελάτες. Πολύ χαρακτηριστικά ανέφερε ότι «στο σημερινό οικονομικό περιβάλλον, εταιρείες που δεν αναπτύσσονται, στην πραγματικότητα συρρικνώνονται»

Ο όμιλος συνεχίζει την αναπτυξιακή του πορεία, ανακοινώνοντας δυο επιπλέον σημαντικές επενδύσεις: τη δημιουργία νέας κεντρικής αποθήκης σιδήρου στην Καλαβασό και νέου εκθεσιακού χώρου της Epiphaniou Bath & Floors στη Λεωφ. Στροβόλου στη Λευκωσία.

Τα εγκαίνια των νέων εγκαταστάσεων σηματοδοτούν την αρχή ενός νέου, δυναμικού κεφαλαίου για τον Όμιλο Φάνος Ν. Επιφανίου, ο οποίος συνεχίζει με συνέπεια και όραμα να επενδύει στην ανάπτυξη, συμβάλλοντας ενεργά στην πρόοδο της κυπριακής οικονομίας.