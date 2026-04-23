ΝΥΤ: Σε κρυψώνα με γιατρούς ο Χαμενεΐ, λαμβάνει μηνύματα μέσω μοτοσυκλετιστών αγγελιοφόρων - Αναμένεται να του τοποθετηθεί προσθετικό μέλος

ΔΗΣΥ: «Κρούσμα συνειδητής παραπληροφόρησης από πολιτικούς αντιπάλους» η πινακίδα για τη βία στις γυναίκες

Το κόμμα υποστηρίζει ότι η συγκεκριμένη εικόνα δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα και ουδέποτε αποτέλεσε υλικό ή καμπάνια του Δημοκρατικού Συναγερμού

Καταγγέλλει απερίφραστα τη διασπορά ψευδούς και παραποιημένης εικόνας που κυκλοφορεί τις τελευταίες ώρες ο Δημοκρατικός Συναγερμός

Η φωτογραφία που κάνει τον γύρο του διαδικτύου παρουσιάζει μια πινακίδα στην οποία γράφει: «Βία στις γυναίκες. Ποιος μπορεί να την εγγυηθεί;», συνοδευόμενη από το έμβλημα του Δημοκρατικού Συναγερμού, και το μότο «Υπεύθυνα μπροστά».

Όπως υπογραμμίζει ο ΔΗΣΥ στην ανακοίνωσή του «πρόκειται για ένα ακόμη κρούσμα συνειδητής παραπληροφόρησης και κατασκευής εντυπώσεων από πολιτικούς αντιπάλους που επιλέγουν τον δρόμο της τοξικότητας αντί του ουσιαστικού διαλόγου».

Υποστηρίζει ότι η συγκεκριμένη εικόνα δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα και ουδέποτε αποτέλεσε υλικό ή καμπάνια του Δημοκρατικού Συναγερμού. 

«Η εργαλειοποίηση ενός τόσο σοβαρού ζητήματος όπως η βία κατά των γυναικών, με τη διασπορά ψευδών μηνυμάτων, δεν είναι απλώς ανεύθυνη· είναι επικίνδυνη. Υπονομεύει την αξιοπιστία του δημόσιου λόγου και πλήττει την ίδια την προσπάθεια της κοινωνίας να αντιμετωπίσει ένα πραγματικό και βαθιά ανησυχητικό φαινόμενο», προστίθεται στην ανακοίνωση.  

Παράλληλα, καλούν όλους όσοι εμπλέκονται στη διακίνηση τέτοιου υλικού να αναλάβουν τις ευθύνες τους και να σταματήσουν άμεσα τη διάδοση ψευδών ειδήσεων, ενώ κάνουν έκκληση προς τους πολίτες να επιδεικνύουν κριτική σκέψη και να διασταυρώνουν την πληροφορία πριν την αναπαραγάγουν.

 «Ο Δημοκρατικός Συναγερμός θα συνεχίσει να στέκεται με υπευθυνότητα απέναντι στα μεγάλα κοινωνικά ζητήματα και να προωθεί πολιτικές ουσίας, μακριά από φθηνά επικοινωνιακά τεχνάσματα και κατασκευασμένες εντάσεις», αναφέρεται καταληκτικά στην ανακοίνωση.

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

