ΝΥΤ: Σε κρυψώνα με γιατρούς ο Χαμενεΐ, λαμβάνει μηνύματα μέσω μοτοσυκλετιστών αγγελιοφόρων - Αναμένεται να του τοποθετηθεί προσθετικό μέλος

Οι ΗΠΑ έχουν τον πλήρη έλεγχο των Στενών του Ορμούζ, λέει ο Τραμπ

«Είναι ερμητικά κλειστά, μέχρι να μπορέσει το Ιράν να συνάψει μια συμφωνία», έγραψε ο Αμερικανός Πρόεδρος

Xωρίς να παράσχει καμία απόδειξη, ο Αμερικανός Πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε σήμερα ότι οι ΗΠΑ έχουν τον «πλήρη έλεγχο» των Στενών του Ορμούζ και ότι τα Στενά είναι «ερμητικά κλειστά» έως ότου το Ιράν καταλήξει σε μια συμφωνία.

«Έχουμε τον απόλυτο έλεγχο στα Στενά του Ορμούζ. Κανένα πλοίο δεν μπορεί να εισέλθει ή να αποχωρήσει χωρίς την έγκριση του Πολεμικού Ναυτικού των Ηνωμένων Πολιτειών. Είναι ερμητικά κλειστά, μέχρι να μπορέσει το Ιράν να συνάψει μια συμφωνία», έγραψε ο Τραμπ στο Truth Social.

Ο ίδιος υποστήριξε ότι «το Ιράν δυσκολεύεται πολύ να καταλάβει ποιος είναι ο ηγέτης του! Απλώς δεν ξέρουν!»

Πηγή: ΚΥΠΕ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

