Σύνοδος Κορυφής ΕΕ στην Αγία Νάπα: Τα καυτά ζητήματα στην ατζέντα - Ισχυρός συμβολισμός από την παρουσία του «Κερύνεια ΙΙ»

*τις εργασίες της Συνόδου καλύπτει ο Γιάννης Σεϊτανίδης

Η Κύπρος φιλοξενεί για πρώτη φορά από την ένταξή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2004 Σύνοδο Κορυφής της ΕΕ, με την Αγία Νάπα να βρίσκεται σήμερα στο επίκεντρο των ευρωπαϊκών εξελίξεων. Η πρώτη ημέρα του άτυπου Ευρωπαϊκού Συμβουλίου ξεκινά με έντονο πολιτικό ενδιαφέρον, καθώς η Ουκρανία επανέρχεται δυναμικά στην ατζέντα, μετά τις εξελίξεις για το πακέτο χρηματοδότησης προς το Κίεβο και την παρουσία του Προέδρου της Ουκρανίας, Βολοντιμίρ Ζελένσκι.

Στο live του politis.com.cy, παρακολουθείστε λεπτό προς λεπτό τις αφίξεις των ηγετών, τις δηλώσεις και τις διεργασίες στο παρασκήνιο, σε μια σύνοδο που, πέρα από τη στήριξη προς την Ουκρανία, αναμένεται να αγγίξει ζητήματα ενέργειας, γεωπολιτικών εξελίξεων και ευρωπαϊκής άμυνας.