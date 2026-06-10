Από την Επιτυχία του Limassol Del Mar στη Θρυλική Συνεργασία: Cavalli Tower στο Limassol Blu Marine

Για περισσότερες από έξι δεκαετίες, ο Όμιλος Λεπτός διαδραματίζει πρωταγωνιστικό ρόλο στη διαμόρφωση της σύγχρονης εικόνας και της διεθνούς παρουσίας της Κύπρου, μέσα από πρωτοποριακές αναπτύξεις, στρατηγικές επενδύσεις και ένα όραμα βασισμένο στην εξωστρέφεια, την καινοτομία, την ποιότητα και τα διεθνή πρότυπα σε πολλαπλούς τομείς δραστηριοποίησης. Μέσα από τις δραστηριότητες στους τομείς Ανάπτυξης Γης, Τουρισμού, Εκπαίδευσης και Υγείας, ο Όμιλος συνεχίζει να ενισχύει την ανταγωνιστικότητα και τη θέση της Κύπρου στις διεθνείς αγορές.

Ανάμεσα στα έργα που μεταμόρφωσαν τη σύγχρονη όψη της Λεμεσού ξεχωρίζει το Limassol Del Mar, μία επαναστατική ανάπτυξη για τα κυπριακά δεδομένα και ευρέως αναγνωρισμένη ως ένα από τα πιο εμβληματικά αρχιτεκτονικά έργα της Κύπρου. Αναδυόμενο κυριολεκτικά πάνω στο παραλιακό μέτωπο της Λεμεσού, το έργο έθεσε ένα νέο σημείο αναφοράς αρχιτεκτονικής, σχεδιασμού και lifestyle υποδομών, συμβάλλοντας καθοριστικά στην αναβάθμιση και τη διεθνή εικόνα της πόλης. Καθοριστικό ορόσημο για την ανάπτυξη του έργου, υπήρξε η αποκλειστική συνεργασία με τον οίκο Gianfranco Ferré Home. Στο πλαίσιο αυτό, σχεδιάστηκαν μοναδικές συλλογές επίπλων και ειδικά προσαρμοσμένα (tailor-made) στοιχεία εσωτερικής διακόσμησης για τις κατοικίες και τα penthouses του Signature Collection.

Στηριγμένος σ΄ αυτή την επιτυχία, ο Όμιλος Λεπτός συνεχίζει να διαμορφώνει το μέλλον της Κύπρου μέσα από το Limassol Blu Marine, μία από τις μεγαλύτερες μεικτές αναπτύξεις και επενδύσεις που έχουν πραγματοποιηθεί στην Κύπρο, συνολικής αξίας άνω των €500 εκατομμυρίων. Το ξεχωριστό παραθαλάσσιο έργο-τοπόσημο αποτελείται από τέσσερις πύργους, δύο οικιστικούς και δύο πύργους γραφείων. Όλοι έχουν ανεμπόδιστη πανοραμική θέα στη Μεσόγειο, συμβάλλοντας παράλληλα στη συνολική αναβάθμιση του παραλιακού και αστικού μετώπου της Λεμεσού.

Το έργο έχει σημειώσει εντυπωσιακή επιτυχία, καθώς και οι δύο πύργοι γραφείων να έχουν πωληθεί εξ ολοκλήρου, ενώ ο Poseidon Tower, ο πρώτος οικιστικός πύργος της ανάπτυξης, έχει ήδη πωληθεί κατά 95% και πλησιάζει στην ολοκλήρωση και τη λειτουργία του. Παράλληλα, το Limassol Blu Marine επωφελείται από τη ραγδαία ανάπλαση της ευρύτερης περιοχής, συμπεριλαμβανομένης της Μαρίνας της Λεμεσού, της Ακταίας Οδού και του ευρύτερου παραλιακού μετώπου, ενισχύοντας περαιτέρω το διεθνές προφίλ της πόλης και τις προοπτικές μακροπρόθεσμης ανάπτυξής της.

Το επόμενο και πιο εμβληματικό κεφάλαιο της ανάπτυξης, έρχεται μέσα από τη θρυλική συνεργασία του Ομίλου Λεπτός με τον Roberto Cavalli για το Cavalli Tower at Limassol Blu Marine. Αυτό είναι και το πρώτο οικιστικό έργο στην Ευρώπη με την υπογραφή του διεθνές οίκου μόδας Roberto Cavalli. Το Cavalli Tower at Limassol Blu Marine προχωρά με ταχείς κατασκευαστικούς ρυθμούς και εισάγει ένα νέο πρότυπο στην αγορά των επώνυμων κατοικιών (branded living). Διαθέτει εσωτερικούς χώρους σχεδιασμένους από τον οίκο Roberto Cavalli στο κεντρικό lobby και στους χώρους των ανελκυστήρων, καθώς και τη δυνατότητα επιλογής πακέτων επίπλωσης Roberto Cavalli για τις κατοικίες.

Διαμερίσματα 1,2,3,4 και 5 υπνοδωματίων στο Cavalli Tower at Limassol Blu Marine, διατίθενται προς πώληση με τιμές που ξεκινούν από €845.000. Με φόντο το παραλιακό μέτωπο της Λεμεσού και με απαράμιλλη, πανοραμική θέα στη Μεσόγειο, ο πρώτος οικιστικός πύργος Roberto Cavalli στην Ευρώπη διαθέτει εντυπωσιακούς κοινόχρηστους και ιδιωτικούς χώρους, 24ωρη υπηρεσία concierge, εσωτερικές και εξωτερικές πισίνες, luxury spa, γυμναστήριο τελευταίας τεχνολογίας, αίθουσα κινηματογράφου, διαμορφωμένους κήπους και υπόγειο χώρο στάθμευσης. Το έργο συνδυάζει εμβληματικό σχεδιασμό, πολυτελή διαβίωση, υψηλού επιπέδου εγκαταστάσεις και μοναδικές ανέσεις σε μία από τις πλέον αναμενόμενες αναπτύξεις της περιοχής.

Μέσα από έργα διεθνών προδιαγραφών και στρατηγικές επενδύσεις σε πολλαπλούς κλάδους, στον Τουρισμό – Φιλοξενία από την Leptos Calypso Hotels, στην Εκπαίδευση από το Neapolis University Pafos, στην Υγεία από το Νοσοκομείο Iasis, στην Ανάπτυξη Γης από την Leptos Estates και στη διαχείριση ακινήτων από τη Vesta Holidays, ο Όμιλος Λεπτός συνεχίζει να προβάλλει μία σύγχρονη, δυναμική και εξωστρεφή Κύπρο με ισχυρή διεθνή παρουσία και όραμα για το μέλλον.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε στο +357 25 555 555 ή επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας στο limassolblumarine.com/cavalli-tower