Έρχιουρμαν: Η επίσκεψη Γκουτέρες είναι σημαντική, αλλά δεν σηματοδοτεί την αρχή ή το τέλος της διαδικασίας

Μήνυμα χαμηλών τόνων ενόψει της επίσκεψης του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες στην Κύπρο έστειλε, μέσω ανάρτησής του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Τουρκοκύπριος ηγέτης Τουφάν Έρχιουρμαν. Υποστηρίζει ότι η τουρκοκυπριακή πλευρά έχει ολοκληρώσει την προετοιμασία της για τη διαδικασία που αρχίζει με την αυριανή επίσκεψη της προσωπικής απεσταλμένης του Γενικού Γραμματέα, Μαρία Άνχελα Ολγκίν, επαναλαμβάνοντας ότι δεν πρέπει να καλλιεργούνται υπερβολικές προσδοκίες από την επίσκεψη του Αντόνιο Γκουτέρες στο νησί.

Ο Τουρκοκύπριος ηγέτης αναφέρει ότι, όπως είχε επανειλημμένα δηλώσει η τουρκοκυπριακή πλευρά, απέφυγε ενόψει της επίσκεψης του Αντόνιο Γκουτέρες να διαμορφώσει δημόσια κλίμα μέσω των μέσων ενημέρωσης ή να εμπλακεί σε ανταλλαγή κατηγοριών.

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι προπαρασκευαστικές εργασίες και οι διαβουλεύσεις ολοκληρώθηκαν και η τουρκοκυπριακή πλευρά είναι έτοιμη για τη διαδικασία που αρχίζει αύριο με την επίσκεψη της προσωπικής απεσταλμένης του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, Μαρίας Άνχελα Ολγκίν.

Ο κ. Έρχιουρμαν υποστηρίζει ακόμη ότι ο Αντόνιο Γκουτέρες, οι αξιωματούχοι των Ηνωμένων Εθνών και η διεθνής κοινή γνώμη γνωρίζουν τις θέσεις της τουρκοκυπριακής πλευράς, οι οποίες, όπως αναφέρει, βασίζονται στη βούληση των Τουρκοκυπρίων για λύση και στα συμπεράσματα που έχουν εξαχθεί από τις εμπειρίες του παρελθόντος.

Όπως σημειώνει, η επίσκεψη του Γενικού Γραμματέα στο νησί είναι σημαντική και εντάσσεται στη συνέχεια των προσπαθειών που καταβάλλει ο ΟΗΕ, ωστόσο εκφράζει την άποψη ότι δεν θα πρέπει να εκληφθεί ως η αρχή ή το τέλος οποιασδήποτε διαδικασίας ούτε να συνδεθεί με την προσδοκία άμεσης επίτευξης λύσης.

Παράλληλα, δηλώνει ότι η τουρκοκυπριακή πλευρά στηρίζει τις προσπάθειες του Γενικού Γραμματέα και επιδιώκει να συμβάλει εποικοδομητικά και με καλή πίστη στη διαδικασία. Προσθέτει επίσης ότι οι σχετικές εργασίες διεξάγονται, όπως και στο παρελθόν, σε στενό συντονισμό και διαβούλευση με τις αρμόδιες αρχές της Τουρκίας.

Καταλήγοντας, ο Τουφάν Έρχιουρμαν αναφέρει ότι οδηγός των ενεργειών της τουρκοκυπριακής πλευράς θα συνεχίσει να είναι η βούληση του τουρκοκυπριακού λαού και διαβεβαιώνει ότι οι πολίτες θα ενημερώνονται έγκαιρα για όλες τις εξελίξεις, ενώ η πορεία της διαδικασίας θα συνεχιστεί με τη συμμετοχή και την καταγραφή των απόψεων όλων των εμπλεκομένων.