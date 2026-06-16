Ο Όμιλος CTC Πιστοποιείται ως Great Place To Work

Μια νέα σημαντική διάκριση, την πιστοποίηση ως Great Place to Work®, εξασφάλισε ο Όμιλος Cyprus Trading Corporation Plc (CTC), ένας από τους ηγετικούς επιχειρηματικούς ομίλους στην Κύπρο. Η πιστοποίηση αυτή επιβεβαιώνει τη σταθερή προσπάθεια του οργανισμού να δημιουργεί ένα εργασιακό περιβάλλον που βασίζεται στην εμπιστοσύνη, προσφέρει ευκαιρίες ανέλιξης και προάγει τον σεβασμό προς τους ανθρώπους του.

Η πιστοποίηση προκύπτει μετά από μια ενδελεχή και ανώνυμη αξιολόγηση από τους ίδιους τους εργαζόμενους μέσω του ερωτηματολογίου Trust Index™, το οποίο εξετάζει την εμπειρία τους σε πέντε βασικούς πυλώνες: την Αξιοπιστία, τον Σεβασμό, τη Δικαιοσύνη, την Υπερηφάνεια και τη Συντροφικότητα.

Επένδυση στον Άνθρωπο

Για τον Όμιλο CTC, η πιστοποίηση αυτή δεν είναι απλώς ένας τίτλος, αλλά η επιβεβαίωση μιας στρατηγικής που τοποθετεί τον άνθρωπο στο επίκεντρο. Με εκατοντάδες εργαζόμενους σε διαφορετικούς τομείς όπως η Εισαγωγή, Διανομή και Διαχείριση προϊόντων FMCG, καλλυντικών και αρωμάτων, μέσω της Argosy Trading Company Ltd, της Cassandra Trading Ltd και Artview Co. Ltd, αλλά και την εμπορία οχημάτων και βαρέων μηχανημάτων μέσω της CTC Automotive Ltd, ο Όμιλος κατάφερε να δημιουργήσει μια κοινή κουλτούρα συνεργασίας, υποστήριξης και υψηλής αποδοτικότητας.

O Όμιλος CTC

Η CTC εργοδοτεί πέραν των 500 ατόμων και ελέγχει αριθμό εταιρειών σε εξειδικευμένους τομείς:

Εισαγωγή, Διανομή και Διαχείριση προϊόντων FMCG, καλλυντικών και αρωμάτων, μέσω: Argosy Trading Company Ltd: Ο μεγαλύτερος εισαγωγέας και διανομέας επώνυμων προϊόντων ευρείας κατανάλωσης αλλά και προϊόντων για επαγγελματίες στον χώρο της εστίασης. Με δική της διανομή που εξυπηρετεί όλο το φάσμα τόσο του λιανικού εμπορίου αλλά και της εστίασης, με προϊόντα από κορυφαίες διεθνείς εταιρείες όπως Mars, Kellogg’s, Mondelez, Reckitt, JDE, Danone, Melissa, Δωδώνη και άλλες. Cassandra Trading Ltd: Κατέχει την πρώτη θέση στην αγορά καπνικών με προϊόντα της Philip Morris International καλύπτοντας τις κατηγορίες των συμβατικών, θερμαινόμενων και νέων προϊόντων καπνού. Διαχειρίζεται επίσης τα καταστήματα Iqos. Artview Co. Ltd: Εισάγει και διανέμει τα καλλυντικά και αρώματα πολυτελείας Christian Dior.

Εμπορία οχημάτων και βαρέων μηχανημάτων από τη CTC Automotive Ltd, με τα επιβατικά οχήματα Hyundai και Volvo, τα ελαφριά εμπορικά, φορτηγά και minibus Iveco, τα φορτηγά και λεωφορεία Scania, τα χωματουργικά μηχανήματα, μηχανές θαλάσσης και γεννήτριες Caterpillar, τα ελαστικά Michelin, BF Goodrich και Riken, τα λιπαντικά Total και ELF, τα επαγγελματικά εργαλεία Hilti, τα ανυψωτικά συνεργείων και μηχανές μονταρίσματος ελαστικών Gorghi καθώς επίσης και την θυγατρική CTC AutoLeasing Ltd, που προσφέρει λύσεις διακίνησης για επιχειρήσεις και ιδιώτες.

Ο Όμιλος δραστηριοποιείται και στο λιανικό εμπόριο ειδών μόδας και F&B και τη διαχείριση ακίνητης περιουσίας. Μέσω της συμμετοχής του στην Hermes Airports Limited, έχει αναλάβει, μαζί με άλλους εταίρους την ανέγερση, διαχείριση και λειτουργία των αεροδρομίων Λάρνακας και Πάφου μέχρι το 2032.

Η διάκριση ως Great Place to Work® καθιστά τον Όμιλο CTC μία από τις κορυφαίες επιλογές για ταλαντούχους επαγγελματίες στην Κύπρο.