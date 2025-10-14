Η Κύπρος υποδέχεται τον Philippe Starck για τα επίσημα εγκαίνια του YOO Limassol

Το YOO Limassol ανατρέπει τα δεδομένα της πολυτελούς διαβίωσης, παρουσιάζοντας 80 εκθαμβωτικές επαύλεις και 80 κομψά διαμερίσματα, όπου η αριστοτεχνική σχεδίαση συνυπάρχει αρμονικά με μαγευτική θέα στη Μεσόγειο.

Σχεδιασμένο ως μια «πόλη μέσα στην πόλη», το έργο προσφέρει έναν μοναδικό τρόπο ζωής, που συνδυάζει άνεση, κομψότητα και καινοτομία. Οι κάτοικοι θα απολαμβάνουν υπερσύγχρονο γυμναστήριο με εσωτερική πισίνα, χαλαρωτικό spa, ιδιωτικό κινηματογράφο, cigar and whiskey lounge και χώρους διασκέδασης παιδιών όλων των ηλικιών. Η ολοκληρωμένη εμπειρία πολυτελούς διαβίωσης επτά αστέρων συμπληρώνεται από μια αψεγάδιαστη παραλία μήκους 400 μέτρων, έναν στόλο πολυτελών οχημάτων και ένα διακεκριμένο yacht club.

Οι κατοικίες YOO διακρίνονται σε δύο μοναδικά στυλ, Culture και Nature, αντικατοπτρίζοντας με κομψότητα την πλούσια πολιτιστική κληρονομιά και τη φυσική ομορφιά της Κύπρου.

Ο Philippe Starck θα βρίσκεται στην Κύπρο για τα επίσημα εγκαίνια του έργου, υπογραμμίζοντας τη σημασία και τον διεθνή χαρακτήρα του. Η συνεργασία του με την Property Gallery και την SARELS E.P.C.M LTD, μια κορυφαία και άκρως καταξιωμένη εταιρεία ανάπτυξης γης, γνωστή για την αυστηρή προσήλωση στην ποιότητα και τη λεπτομέρεια, αναδεικνύει περαιτέρω το κύρος του YOO Limassol. Η Property Gallery έχει καθιερωθεί ως δημιουργός έργων που συνδυάζουν διαχρονική πολυτέλεια με σύγχρονη αρχιτεκτονική, καθιστώντας τα έργα της ως την κορυφαία επιλογή στην κυπριακή αγορά ακινήτων.

Το YOO Limassol, στην καρδιά της Λεμεσού, δεν είναι απλώς ένα οικιστικό θέρετρο αλλά αποτελεί σύμβολο τρόπου ζωής, σχεδιαστικής αρτιότητας και εκλεπτυσμένης κομψότητας, προσφέροντας μια εμπειρία διαβίωσης πραγματικά μοναδική.