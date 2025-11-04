Let’s Talk: Η Eurolife ενισχύει την ψυχική υγεία με τη νέα υπηρεσία υποστήριξης για τους ασφαλισμένους της

Σοβαρό τροχαίο στον Πρωταρά – Τέσσερα άτομα στο νοσοκομείο (φώτος)

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η υπηρεσία Let’s Talk παρέχει στα ασφαλισμένα μέλη του ατομικού προγράμματος Medica, ηλικίας 18 ετών και άνω, άμεση πρόσβαση σε ψυχολογική υποστήριξη.

Η σημασία της ψυχικής υγείας

Η Eurolife αναγνωρίζει ότι η ψυχική υγεία αποτελεί σημαντικό παράγοντα της ποιότητας ζωής και της ευεξίας. Οι σύγχρονες κοινωνικές και εργασιακές συνθήκες έχουν οδηγήσει σε αύξηση της ανάγκης για υπηρεσίες ψυχικής υγείας και συγκεκριμένα την προσβάσιμη και άμεση υποστήριξη. Ανταποκρινόμενοι σε αυτήν την ανάγκη, εισάγουμε την υπηρεσία Let’s Talk, μια πρωτοποριακή υπηρεσία ψυχολογικής υποστήριξης αποκλειστικά για τα ασφαλισμένα μέλη του ατομικού προγράμματος Medica. Μέσω της υπηρεσίας, οι ασφαλισμένοι αποκτούν άμεση πρόσβαση σε επαγγελματίες ψυχολόγους, χωρίς επιπλέον κόστος, με απόλυτη εμπιστευτικότητα και ευελιξία.

Lets Talk (για την ψυχική υγεία)

Η υπηρεσία Let’s Talk παρέχει στα ασφαλισμένα μέλη του ατομικού προγράμματος Medica, ηλικίας 18 ετών και άνω, άμεση πρόσβαση σε ψυχολογική υποστήριξη. Για να διασφαλίσουμε την υψηλότερη δυνατή ποιότητα υπηρεσιών, έχουμε συνεργαστεί με μια ανεξάρτητη εταιρεία που ειδικεύεται στην ψυχική υγεία, απασχολώντας επαγγελματίες που είναι ειδικοί στον τομέα αυτό. Επιπλέον, η υπηρεσία περιλαμβάνει εκπαιδευτικά podcasts, ενημερωτικά δελτία και διαδραστικά σεμινάρια για να προσφέρει πολύτιμες πληροφορίες.

Κανάλια επικοινωνίας

Η υπηρεσία Let’s Talk παρέχεται από εξειδικευμένους επαγγελματίες που είναι αδειοδοτημένοι θεραπευτές/ψυχολόγοι κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου στην ψυχολογία και προσφέρει υποστήριξη με πλήρη εμπιστευτικότητα, καθώς όλες οι αλληλεπιδράσεις είναι ιδιωτικές και ασφαλείς μέσω βιντεοκλήσεων, τηλεφωνικών κλήσεων, SMS ή ιστοσελίδας.

Εάν είστε ασφαλισμένοι με το Σχέδιο Medica και χρειάζεστε ψυχολογική υποστήριξη, επισκεφθείτε το https://portal.eurolife.com.cy/LetsTalk και αφού καταχωρήσετε τα στοιχεία που απαιτούνται, θα λάβετε προσωπικό κωδικό για πρόσβαση στην πλατφόρμα www.wetalkhealth.eu.

