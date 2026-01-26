The Αrt of the Smart Deal: Ακίνητα σε Προνομιακές Τιμές από την Gordian

Η Gordian εισέρχεται δυναμικά στην νέα χρόνια και ανακοινώνει νέες μειωμένες τιμές σε επιλεγμένα εμπορικά και οικιστικά ακίνητα στη Λευκωσία. Πρόκειται για ακίνητα σε εξαιρετικά σημεία, με άμεση πρόσβαση σε υπηρεσίες και κοντά σε κεντρικές υποδομές.

Δείτε όλα τα ακίνητα εδώ.

Μερικές από τις επιλογές στη Λευκωσία είναι:

Γραφείο στο Κέντρο της Λευκωσίας (Αρ. αναφοράς 8927)

Το γραφείο βρίσκεται στον ένατο όροφο κτηρίου μικτής χρήσης, γνωστού ως «Kriticos Tower», στην καρδιά της πόλης, επί των οδών Διαγόρου και Ευαγόρου και μόλις 75 μέτρα από τη λεωφόρο Θεμιστοκλή Δέρβη, σε μία περιοχή με εξαιρετικές προσβάσεις.

Διαθέτει εμβαδόν 254 τ.μ. και αποτελείται από λόμπι, πέντε γραφεία, αίθουσα συνεδριάσεων, δύο τουαλέτες και μικρή κουζίνα. Έχει, επίσης, το δικαίωμα χρήσης τριών θέσεων στάθμευσης στο πρώτο επίπεδο του υπογείου και τριών θέσεων στάθμευσης στο ισόγειο.

Το γραφείο αποτελεί μοναδική ευκαιρία, λόγω της τοποθεσίας του και των εξαιρετικών προσβάσεων που προσφέρει, καθιστώντας το ιδανική επιλογή τόσο για ίδια χρήση, όσο και για επένδυση με προοπτική σταθερής απόδοσης.

Το ακίνητο είναι κενό και άμεσα διαθέσιμο. Για περισσότερες πληροφορίες δες ΕΔΩ.

Στο ίδιο κτήριο, υπάρχουν διαθέσιμοι ακόμη 2 όροφοι γραφείων (10ος & 11ος) (Αριθμός αναφοράς 9225 – ΕΔΩ και 9383 - ΕΔΩ) με τιμές που ξεκινούν από μόνο €530.000.

Κατοικία 4ων υπνοδωματίων στη Χρυσελεούσα, Στρόβολος, Λευκωσία (Αρ. Αναφοράς 8790)

Μια μοναδική ευκαιρία για απόκτηση κατοικίας στην περιοχή Χρυσελεούσας, στον Στρόβολο. Η κατοικία προσφέρει εξαιρετικές προσβάσεις σε σχολεία, εμπορικά κέντρα, πάρκα, πανεπιστήμια, νοσοκομεία και όλες τις ανέσεις.

Το ακίνητο βρίσκεται σε γωνιακό οικόπεδο 553 τ.μ., 200 μέτρα από τη λεωφόρο Στροβόλου και σε απόσταση με τα πόδια από το Γραμμικό Πάρκο Πεδιαίου, συνδυάζοντας όλες τις ανέσεις της Λευκωσίας με μια ανάσα πρασίνου.

Η κατοικία, τεσσάρων υπνοδωματίων, έχει εμβαδόν εσωτερικών χώρων 350 τ.μ., υπόγειο 90 τ.μ. και καλυμμένες βεράντες 30 τ.μ. Το ισόγειο περιλαμβάνει ευρύχωρο χολ, φωτεινό σαλόνι με τζάκι, τραπεζαρία, κουζίνα, αποθήκη, πλυσταριό, γραφείο, εσωτερικό κήπο και βεράντες για στιγμές χαλάρωσης. Ο πρώτος όροφος αποτελείται από τέσσερα υπνοδωμάτια και δύο μπάνια.

Το ακίνητο διαθέτει επιπλέον σοφίτα — ιδανική για χρήση ως playroom ή επιπλέον γραφείο. Το υπόγειο διαθέτει χώρο σάουνας και καλυμμένο γκαράζ.

Για περισσότερες πληροφορίες δες ΕΔΩ.

Κατάστημα στον Άγιο Αντώνιο, Λευκωσία (Αρ. Αναφοράς 7025)

To ισόγειο κατάστημα βρίσκεται στην περιοχή Αγίου Αντωνίου, στη λεωφόρο Σαλαμίνος, και είναι μέρος ενός κτηρίου μικτής χρήσης.

Το ακίνητο έχει εσωτερικό εμβαδόν 156 τ.μ., μεσοπάτωμα 85 τ.μ., 2 τ.μ. καλυμμένες βεράντες και 2 τ.μ. ακάλυπτες βεράντες. Το ισόγειο αποτελείται από ενιαίο χώρο. Ο ημιώροφος διαθέτει δύο τουαλέτες και αποθηκευτικό χώρο.

Το κατάστημα έχει δικαίωμα χρήσης αποθηκευτικού χώρου με εμβαδόν 53 τ.μ., καθώς και τριών θέσεων στάθμευσης στο ισόγειο και δύο στο υπόγειο.

Η τοποθεσία του είναι ιδανική, καθώς συνδυάζει εγγύτητα σε όλες τις ανέσεις και εύκολη πρόσβαση στο κέντρο της Λευκωσίας. Το ακίνητο είναι κενό και άμεσα διαθέσιμο.

Για περισσότερες πληροφορίες δες ΕΔΩ.

Οικιστικό οικόπεδο υπό διαχωρισμό στα Λατσιά, Λευκωσία (Αρ. αναφοράς 9307)

Μια ελκυστική ευκαιρία προσφέρει η Gordian στην ανερχόμενη περιοχή των Λατσιών. Πρόκειται για οικιστικό οικόπεδο 597 τ.μ., υπό διαχωρισμό, το οποίο βρίσκεται μόλις 500 μέτρα από το Senior School kai 1,5 χιλιόμετρο από το στάδιο Γ.Σ.Π.

Η τοποθεσία του, αποτελεί ιδανική επιλογή για οικιστική ανάπτυξη. Προσφέρει εύκολη πρόσβαση σε όλες τις ανέσεις και στον αυτοκινητόδρομο.

Υπάρχει συμφωνία διανομής. Η πώληση θα ολοκληρωθεί με μεταβίβαση μεριδίου που αντιστοιχεί περίπου στο εμβαδόν του οικοπέδου.

Για περισσότερες πληροφορίες δες ΕΔΩ.

Για όλα τα SMART DEALS της Gordian επισκεφθείτε το gogordian.com/deals.