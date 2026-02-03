Η Lidl Κύπρου καθιερώνει τον 14ο μισθό, παρέχοντας επίδομα καλοκαιρινής αδείας για τους ανθρώπους της

Τη σταθερή της προσήλωση στη στήριξη και επιβράβευση των ανθρώπων της επιβεβαιώνει η Lidl Κύπρου, με παροχές συνολικού ύψους 1 εκατ. ευρώ και προχωρώντας παράλληλα στην καθιέρωση του 14ου μισθού για το σύνολο των ανθρώπων της. Η νέα αυτή παροχή, το επίδομα καλοκαιρινής αδείας, που θα καταβάλλεται τον Ιούνιο και θα ισοδυναμεί με μισό μισθό, έρχεται να προστεθεί στο δώρο Πάσχα καθώς και στο δώρο Χριστουγέννων που παρέχει εδώ και χρόνια σε όλη την ομάδα της.

Η καθιέρωση των 14 μισθών αντιστοιχεί σε συνολικές αποδοχές που - αν υπολογιστούν σε 12μηνη βάση με βάση τον κατώτατο μισθό πλήρους απασχόλησης ύψους 1.220€ για τον πρώτο χρόνο και 1.330€ μετά από δύο χρόνια που παρέχει η εταιρεία - ισοδυναμούν με μηνιαίο εισόδημα ύψους 1.420€ και 1.550€ αντίστοιχα, αναδεικνύοντας έμπρακτα τη συνολική αξία του πακέτου αμοιβών που προσφέρει.

Παράλληλα, η Lidl Κύπρου συνεχίζει να ενισχύει το εισόδημα των ανθρώπων της και μέσα από επιπρόσθετες παροχές, καθώς μόλις στις αρχές του έτους προχώρησε και στη χορήγηση Vouchers αξίας 350€, ως αναγνώριση της καθημερινής προσπάθειας και συνεισφοράς των ανθρώπων της.

Οι πρωτοβουλίες αυτές εντάσσονται σε ένα ευρύτερο, ανταγωνιστικό πλαίσιο αμοιβών και παροχών που εφαρμόζει διαχρονικά η Lidl Κύπρου, με στόχο τη δημιουργία ενός σταθερού και υποστηρικτικού εργασιακού περιβάλλοντος, το οποίο ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες των εργαζομένων.

«Η επιτυχία της Lidl Κύπρου είναι αποτέλεσμα της καθημερινής προσπάθειας, της αφοσίωσης και της συνεργασίας των ανθρώπων μας. Κάθε μέρα, μαζί με την ομάδα μας, πετυχαίνουμε τους στόχους μας και προσφέρουμε την καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής στους πελάτες μας. Μέσα από τις επιπρόσθετες μισθολογικές παροχές, επιβραβεύουμε έμπρακτα αυτή τη συνεχή προσπάθεια, αναγνωρίζοντας τον καθοριστικό ρόλο που έχει η ομάδα μας σε κάθε μας επιτυχία.» δήλωσε ο Martin Brandenburger, CEO & Πρόεδρος Διοίκησης της Lidl Κύπρου.

Η Lidl Κύπρου συνεχίζει να επιβεβαιώνει τον ανθρωποκεντρικό της χαρακτήρα, επενδύοντας συστηματικά στην ευημερία και την ανάπτυξη των ανθρώπων της. Η προσέγγιση αυτή αντικατοπτρίζεται και στη διαχρονική της αναγνώριση ως Κορυφαίος Εργοδότης (Top Employer) στην Κύπρο και την Ευρώπη, επισφραγίζοντας τη δέσμευσή της στη δημιουργία ενός σύγχρονου και ελκυστικού εργασιακού περιβάλλοντος.

Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τη Lidl Κύπρου και τις ανοιχτές θέσεις εργασίας εδώ: Lidl Κύπρου - More to Value.

Επισκεφθείτε τη Lidl Κύπρου και στα:

corporate.lidl.com.cy

team.lidl.com.cy

lidlfoodacademy.com.cy

facebook.com/lidlcy

instagram.com/lidl_cyprus

youtube.com/lidlcyprus

linkedin.com/company/lidl-cyprus