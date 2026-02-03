Αναβολή στην υπόθεση του 55χρονου για την απόπειρα φόνου επειδή εκκρεμεί μέρος μαρτυρικού υλικού

Ενώπιον του Μόνιμου Κακουργιοδικείου που συνεδριάζει στην Πάφο παρουσιάστηκε σήμερα Τρίτη ο 55χρονος ύποπτος για την απόπειρα φόνου σε βάρος 41χρονου στην Αμαργέτη της Πάφου που διαπράχθηκε στις 5 Ιουλίου. Το Δικαστήριο όρισε την υπόθεση για τις 5 Μαϊου του 2026 για συνέχιση της δικαστικής διαδικασίας.

Στην σημερινή δικάσιμο ο Εκπρόσωπος της Κατηγορούσας Αρχής Ανώτερος Δικηγόρος Ανδρέας Χατζηκύρου ζήτησε αναβολή διότι εκκρεμεί η ετοιμασία κάποιων βίντεο που είναι μέρος του μαρτυρικού υλικού ενώ δεν έφερε ένσταση και ο συνήγορος υπεράσπισης του 55χρονου Δικηγόρος Χρίστος Χ´´ Λοίζου.

Ως εκ τούτου το Δικαστήριο όρισε την ημερομηνία της 5ης Μαϊου του 2026 για σκοπούς ακρόασης , και διέταξε όπως μέχρι τότε παραμένει υπό κράτηση.

Ο 55χρονος έχει ήδη απαντήσει στην δικάσιμο της 7ης Νοεμβρίου μη παραδοχή σε όλες τις κατηγορίες που αντιμετωπίζει. Όπως αναφέρθηκε στο Δικαστήριο, ο 55χρονος κατηγορείται ότι στις 5 Ιουλίου στην τοποθεσία «Φούρνοι», στο χωριό Αμαργέτη της επαρχίας Πάφου, αποπειράθηκε παράνομα με τη χρήση πυροβόλου όπλου να επιφέρει τον θάνατο σε 41χρονο από την Λεμεσό.

Επίσης ο 55χρονος, φέρεται να μετέφερε πυροβόλο όπλο εντός της Δημοκρατίας, κατά την διάρκεια κλειστής περιόδου για το κυνήγι και χωρίς την άδεια του Αρχηγού Αστυνομίας. Σημειώνεται πως η Κατηγορούσα Αρχή ζήτησε όπως παραμείνει υπό κράτηση ο 55χρονος. Στο αίτημα της Κατηγορούσας Αρχής δεν έφερε ένσταση ο συνήγορος υπεράσπισης του 55χρονου, προσθέτοντας ωστόσο ότι λόγω προβλημάτων υγείας του πελάτη του έχει υποβάλλει σχετικό αίτημα και έθεσε θέμα ιατρικής φροντίδας του πελάτη του.

Σύμφωνα με την Αστυνομία ο 55χρονος, κάτοικος Αμαργέτης, διατηρεί ακίνητο κοντά στην περιουσία του θύματος με τον οποίο φέρεται να είχαν διαφορές ως προς τα σύνορα των τεμαχίων.

Στις 5 Ιουλίου λήφθηκε πληροφορία ότι στον κύριο δρόμο του χωριού Αμαργέτη, στην επαρχία Πάφου, εντοπίστηκε τραυματισμένο πρόσωπο. Μέλη της Αστυνομίας είχαν μεταβεί στη σκηνή, όπου εντόπισαν τον 41χρονο, ο οποίος έφερε τραύμα στην κοιλιακή χώρα, που φαινόταν να προκλήθηκε από πυροβολισμό με κυνηγετικό όπλο. Ο τραυματίας μεταφέρθηκε αρχικά στο Γενικό Νοσοκομείο Πάφου και στη συνέχεια διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας όπου νοσηλεύτηκε στην ΜΕΘ του ΓΝ Λευκωσίας.