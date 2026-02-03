Το 51% των κυπριακών επιχειρήσεων χρησιμοποιούν υπηρεσίες cloud επί πληρωμή

Το 51,38% των κυπριακών επιχειρήσεων χρησιμοποίησε το 2025 υπηρεσίες cloud computing επί πληρωμή (δηλαδή, ηλεκτρονικές υπηρεσίες που χρησιμοποιούνται για την πρόσβαση σε λογισμικό, υπολογιστική ισχύ, χωρητικότητα αποθήκευσης κ.λπ.), σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε την Τρίτη η Eurostat.

Για το 2024, δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία για την Κύπρο ενώ το 2023 το ποσοστό ήταν 52,93%.

Στην ΕΕ, το 52,7% των επιχειρήσεων της ΕΕ χρησιμοποίησε υπηρεσίες cloud computing επί πληρωμή σημειώνοντας αύξηση 7,4 ποσοστιαίων μονάδων (π.μ.) σε σύγκριση με το 2023. Καταγράφηκε σημαντικότερη αύξηση σε σύγκριση με το 2014, όταν το 17,8% των επιχειρήσεων χρησιμοποίησε υπηρεσίες cloud επί πληρωμή.

Τα υψηλότερα μερίδια επιχειρήσεων που χρησιμοποίησαν υπηρεσίες cloud computing επί πληρωμή το 2025 καταγράφηκαν στη Φινλανδία (79,2%), την Ιταλία (75,6%) και τη Μάλτα (74,9%). Στο άλλο άκρο της κλίμακας, λιγότερο από το ένα τέταρτο των επιχειρήσεων στη Ρουμανία (24,9%), την Ελλάδα (24,3%) και τη Βουλγαρία (17,8%) χρησιμοποίησαν τέτοιες υπηρεσίες επί πληρωμή.

Μεταξύ 2023 και 2025, η χρήση υπηρεσιών cloud computing επί πληρωμή αυξήθηκε στις περισσότερες χώρες, με τη Λιθουανία (+19,7 ποσοστιαίες μονάδες), την Ιταλία (+14,2 ποσοστιαίες μονάδες) και τη Γαλλία (+13,7 ποσοστιαίες μονάδες) να σημειώνουν την υψηλότερη αύξηση.