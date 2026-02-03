Ως διπλωματική επιτυχία παρουσιάζουν τουρκικά ΜΜΕ ενδεχόμενες διαπραγματεύσεις ΗΠΑ-Ιράν στην Τουρκία

Σε ιδιαίτερα θετικό και πανηγυρικό τόνο καλύπτουν τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης την προοπτική διεξαγωγής των κρίσιμων διαπραγματεύσεων ΗΠΑ–Ιράν στην Κωνσταντινούπολη, παρουσιάζοντας την εξέλιξη ως διπλωματική επιτυχία της Άγκυρας και ένδειξη του ενισχυμένου ρόλου της Τουρκίας στις περιφερειακές εξελίξεις.

Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ και ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν Αμπάς Αραγτσί αναμένεται να συναντηθούν στις 6 Φεβρουαρίου στην Κωνσταντινούπολη, στο Ντολμάμπαχτσε. Στις συνομιλίες προβλέπεται να συμμετάσχει και ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν, ενώ τουρκικές πηγές αναφέρουν ότι ενδέχεται να προεδρεύσει ο Τούρκος Πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν.

Ο τουρκικός Τύπος συνδέει τη συγκεκριμένη εξέλιξη με τις εντατικές διπλωματικές επαφές της Άγκυρας το τελευταίο διάστημα, στον απόηχο της αυξημένης έντασης μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης και των σεναρίων περί ενδεχόμενης στρατιωτικής επέμβασης των ΗΠΑ κατά του Ιράν. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στις προειδοποιήσεις της ιρανικής πλευράς ότι μια τέτοια εξέλιξη θα μπορούσε να οδηγήσει σε περιφερειακή σύρραξη.

Αμερικανικά δημοσιεύματα, τα οποία επικαλούνται τα τουρκικά μέσα, επισημαίνουν ότι η Ουάσιγκτον εμφανίζεται ανοιχτή στη διπλωματία, διατηρώντας ωστόσο και το στρατιωτικό ενδεχόμενο στο τραπέζι. Στο ίδιο πλαίσιο υπογραμμίζεται ο ρόλος της Τουρκίας ως βασικού διαύλου επικοινωνίας μεταξύ των δύο πλευρών.

Τα τουρκικά ΜΜΕ σημειώνουν επίσης ότι, πέραν της Τουρκίας, Αίγυπτος και Κατάρ συμμετέχουν σε παρασκηνιακές επαφές με στόχο τη διευκόλυνση των συνομιλιών, ενώ η επιλογή της Κωνσταντινούπολης προβάλλεται ως ένδειξη εμπιστοσύνης προς την Άγκυρα.

Παράλληλα, αναφορές γίνονται και στις πρόσφατες επισκέψεις του Ταγίπ Ερντογάν σε Σαουδική Αραβία και Αίγυπτο, οι οποίες, σύμφωνα με τον τουρκικό Τύπο, εντάσσονται σε μια ευρύτερη διπλωματική προσπάθεια για την αποτροπή περαιτέρω κλιμάκωσης στη Μέση Ανατολή και την ενίσχυση του ρόλου της Τουρκίας ως περιφερειακού διαμεσολαβητή.

